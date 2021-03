El Ministeri de Sanitat confia en una quarta onada molt més suau

Fernando Simón espera que el ritme de vacunació la deixi en una «oneta» i no es descarta ampliar les quarentenes altra vegada a 14 dies a causa de la variant britànica

Actualitzada 29/03/2021 a les 20:39

El Ministeri de Sanitat ha considerat aquest dilluns que la pandèmia està en una «situació d'inflexió», en un «punt vall» que, si es manté «unes setmanes més» amb el ritme de vacunació actual, permetria esmorteir la quarta ona: és a dir, que sigui «una oneta».Així ho ha expressat, en roda de premsa, el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES) del Ministeri de Sanitat, Fernando Simón, qui ha admès que el Govern està «preocupat» perquè la pandèmia segueix «en ascens» i és probable que l'increment es mantingui els pròxims dies. La incidència acumulada mitjana frega el risc alt amb 149 casos.«Cada setmana que passa vacunant és temps que guanyem per a evitar aquesta quarta onada o una quarta onada important», ha assenyalat Simón que ha considerat que la «disciplina» dels ciutadans durant la Setmana Santa serà clau perquè la quarta onada sigui «una ondulació en un curt període de temps».Simón ha insistit que per a constatar que hi ha una quarta onada s'han de remenar molts paràmetres, no sols la incidència acumulada, i ha recordat que la pujada en les comunitats autònomes no és homogènia, ja que encara que en dotze autonomies la pujada és «significativa» en unes altres l'ascens és «molt lent», mig punt al dia.Astúries, Catalunya i País Basc ja estan risc alt (més de 150 casos en 14 dies per cada 100.000 habitants), mentre que Madrid (255), Navarra (265,9), Ceuta (268,9) i Melilla (502,9) es troben en risc extrem (per sobre de 250 casos per cada 100.000 habitants).Simón ha apel·lat a mantenir i reduir la letalitat però també al fet que la incidència no augmenti més del desitjable. Aquí ha apostat per la capacitat restrictiva de les comunitats per a limitar la mobilitat en aquests dies de Setmana Santa i ha considerat que l'idoni és que l'impacte no sigui com el de festivitats prèvies.«És qüestió d'aguantar unes setmanes més, val la pena», ha subratllat per a recordar que Espanya ha passat tres ones i «no seria desitjable tornar a una nova onada epidèmica».Aquesta situació discorre paral·lela al pla de vacunació, que segons el Ministeri de Sanitat ha aconseguit el seu rècord d'inoculació de vacunes en un cap de setmana, amb una mica més de mig milió de dosi, de manera que gairebé 4.967.230 persones, el 10,5% de la població, ha rebut ja algun sèrum dels tres antídots contra la covid-19.Simón ha remarcat que el fet que el 10,5% de la població compti amb alguna dosi de la vacuna suposa que aquesta proporció poblacional té ja una «protecció relativament important», de gairebé el 80% enfront del coronavirus.A més, ha insistit que s'està immunitzant a col·lectius de risc «progressivament», la qual cosa i que això contribueix a contenir «increments molt ràpids».En aquest circumstància, s'ha mostrat partidari d'anar reduint les mesures de control dels vacunats, com pot ser l'ús de les màscares, però només en «col·lectius ben identificats, com els residents en centres de majors».Però ha insistit que encara no hi ha suficient població vacunada i tampoc certesa sobre si una persona immunitzada pot ser portadora del virus.«Fins que fins no hi hagi percentatge de població major vacunat, és bo mantenir les mesures comunes», ha assegurat l'expert, mentre demanava que no es plantegin «aquestes opcions fins al cap de Setmana Santa».També ha avançat la possibilitat que les quarantenes es tornin a ampliar a 14 dies quan es tingui l'evidència suficient que el període de contagi de la variant britànica és major.Segons les dades d'aquest dilluns del Ministeri de Sanitat, l'ocupació a les UCI, amb 1.861 malalts de covid, es manté en el 18,7% (31 més), mentre que la pressió hospitalària segueix en el 6% i hi ha 8.076 pacients ingressats.Des de l'inici de la pandèmia s'han diagnosticat 3.270.825 contagis (15.501 notificats des del divendres) i s'han comptabilitzat 75.199 defuncions.