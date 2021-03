Detinguts a Sevilla i Portugal cinc fugitius buscats per assassinat

Una operació conjunta de la Policia Nacional i la Policia Judicial de Portugal ha permès les detencions

Una operació conjunta de la Policia Nacional i de la Policia Judicial de Portugal ha permès detenir a cinc fugitius acusats d'un presumpte delicte d'assassinat a Portugal. Tres arrestos s'han produït a Sevilla i els altres dos al país lusità.Aquesta recerca conjunta, de la qual informa la Policia Nacional, va arrencar el mes de novembre passat, quan els agents espanyols van tenir coneixement que Portugal investigava a diverses persones que podrien trobar-se amagades a Espanya després de cometre presumptament un assassinat a Sintra.Els fets pels quals es buscava a les cinc fugitius es remunten al passat mes de novembre i es van desencadenar, relata la Policia Nacional, després d'una «acalorada discussió» que va desembocar en una baralla amb cops.Aquesta nit, un d'ells va acudir a casa de l'altre per a provocar un nou enfrontament i el propietari de l'habitatge va disparar al peu dret al seu rival amb una escopeta. L'endemà el ferit va buscar represàlies i va acudir a la casa al costat d'altres cinc persones, proveïts de diversos objectes contundents i una escopeta.Les recerques apunten al fet que «després de colpejar per tot el cos al propietari de l'habitatge amb un pal de fusta amb punta de ferro i llançar una pedra al seu cap, li van disparar en diverses ocasions a les cames fins a causar la seva mort», detalla la Policia.Les recerques de les policies espanyola i lusitana, en el marc de la xarxa Enfast (European Network of Fugitive Search Teams), van permetre localitzar a tres dels escapolits a Sevilla, on es va desplegar un ampli dispositiu en els seus possibles domicilis, situats en el sevillà barri del Vacie.Després de «nombroses gestions policials», es van registrar els tres habitatges, on es van produir les detencions i es van recuperar «vestigis que podrien estar relacionats amb el delicte, com a peces amb possibles restes de sang i altres efectes».De manera simultània, la Policia Judicial lusitana, desplegada en el nord de Portugal, va detenir a altres dues persones presumptament implicades en l'assassinat.La Policia Nacional dóna per conclosa «amb èxit» l'operació després de diversos mesos de recerca conjunta, encara que apunta que encara falta la detenció d'un fugitiu.