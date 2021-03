Brussel·les insisteix que la UE pot assolir el 70% de vacunats el 14 de juliol

El vicepresident Margaritis Schinas diu que són ara «més optimistes» sobre la represa del turisme a l'estiu

Actualitzada 29/03/2021 a les 13:35

El vicepresident de la Comissió Europea Margaritis Schinas ha insistit aquest dilluns que la Unió Europea pot assolir el 70% d'adults vacunats el 14 de juliol. Després que l'eurocomissari de Mercat Intern, Thierry Breton, ja apuntés a aquesta data malgrat que el dia fixat per l'executiu europeu per assolir aquest objectiu segueix sent el 21 de setembre, Schinas ha assegurat en un acte organitzat per 'El País' que «té l'esperança que l'objectiu no s'assolirà a finals de l'estiu, sinó durant l'estiu». Breton ja va apuntar en una entrevista a la televisió francesa TF1 al 14 de juliol com a dia en què la Unió Europea podia assolir la immunitat, un dia simbòlic en ser la festa nacional a França per la commemoració de la presa de la Bastilla.