Una bola de foc creua Castilla La Mancha i Adalucía a 96.000 km/hora

Actualitzada 28/03/2021 a les 20:56

Una brillant bola de foc ha creuat el cel de Castella-la Manxa i Andalusia a les 6.21 hores d'aquest diumenge, fenomen que es va produir quan una roca procedent d'un asteroide va entrar en l'atmosfera terrestre a gran velocitat (96.000 quilòmetres per hora).El fenomen ha estat gravat pels detectors que la Xarxa de Bòlids i Meteors del Sud-oest d'Europea que opera en el Complex Astronòmic de la Hita (Toledo), segons informa la Fundació Astrohita.Aquests detectors treballen en el marc del Projecte SMART, que es coordina des de l'Institut d'Astrofísica d'Andalusia (IAA-CSIC) amb l'objectiu de monitorar contínuament el cel per a registrar i estudiar l'impacte contra l'atmosfera terrestre de roques procedents de diferents objectes del sistema solar.La bola de foc també ha estat gravada pels detectors que aquest mateix projecte de recerca té instal·lats en els observatoris de Sierra Nevada (Granada), Calar Alto (Almeria), La Sagra (Granada), Sevilla i Madrid (Universitat Complutense).Aquest fenomen ha estat analitzat per l'investigador responsable del projecte, l'astrofísic José María Madiedo, de l'Institut d'Astrofísica d'Andalusia (IAA-CSIC), i ha determinat que la roca que va originar aquesta bola de foc va entrar en l'atmosfera a uns 96.000 quilòmetres per hora sobre Andalusia, concretament sobre el nord-est de la província de Jaén.A causa d'aquesta elevada velocitat, el brusc fregament amb l'aire va fer que la roca es tornés incandescent a una altura d'uns 82 quilòmetres, i aquesta incandescència va ser la que va generar la brillant bola de foc que, per la seva gran lluminositat, va poder veure's des de més de 500 quilòmetres de distància.El bòlid, que va mostrar un marcat to verdós, va avançar en direcció nord-est i va sobrevolar Castella-la Manxa, extingint-se sobre el sud-oest de la província d'Albacete a una altitud d'uns 29 quilòmetres.