Un nen de 6 anys descobreix al seu jardí un fòssil de 480 milions d'anys amb un kit que li van regalar per Nadal

Es tracta d'un tros de coral de l'era Paleozoica, quan ni tan sols existien els continents com ara els coneixem

Actualitzada 28/03/2021 a les 14:10

Siddak 'Sid' Singh és un nen britànic de 6 anys que aquest Nadal va rebre com a regal un kit per a buscar fòssils. El petit, que viu en Walsall, West Midlands (centre d'Anglaterra), es va posar a treballar al jardí de la seva casa. I va fer una troballa sorprenent.Tal com recull la cadena Sky, Sid va començar a cavar al seu jardí «a la recerca de cucs i coses com a ceràmica i maons». «Em vaig trobar amb aquesta roca que s'assemblava una mica a una banya, i vaig pensar que podria ser una dent o una arpa o una banya, però en realitat era un tros de coral que es diu coral banya. Estava realment emocionat pel que realment ho va ser», va dir el nen.El pare, Vish Singh, va dir: «Ens va sorprendre que trobés una mica de forma tan estranya a terra. Va trobar una coral banya, i alguns trossos més petits al costat, després l'endemà va anar a cavar novament i va trobar un bloc de sorra congelat».«Hi havia un munt de petits mol·luscos i petxines marines, i una cosa anomenada crinoideo, que és com un tentacle d'un calamar, per la qual cosa és una cosa bastant prehistòrica», va agregar Vish Singh.El pare va compartir en un grup d'experts en Facebook les troballes del seu fill, que van confirmar de què es tractava. El grup va identificar la troballa com un coral de l'espècie Rugosa, amb una edat estimada d'entre 251 i 488 milions d'anys.El període des del qual van existir va ser fa entre 500 milions i 251 milions d'anys, l'era Paleozoica», va explicar Singh. «Anglaterra en aquest moment era part de Pangea, una massa continental de continents. Anglaterra també estava sota l'aigua», va afegir l'orgullós pare.La troballa ha convertit a la família uns cèlebres veïns: «Molta, molta gent ha comentat el meravellós que és trobar alguna cosa al jardí posterior. Diuen que pots trobar fòssils en qualsevol lloc si mires amb suficient atenció, però trobar una peça significativament gran com aquesta és bastant únic», va sentenciar Vish Singh.