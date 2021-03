Un gos de carrer roba un unicorn cinc vegades fins que el refugi li ho compra

Sisu té un any i mig i, a part del seu peluix, també ha aconseguit una família d'adopció

Actualitzada 28/03/2021 a les 12:43

Una botiga de Dollar General de Kenansville, a Carolina del Nord (els EUA), es va trobar cara a cara amb un adorable lladre que mai desistia en l'intent si es fes amb el seu botí més preuat. Es tracta de Sisu, un gos de carrer d'un any i mig que es va encapritxar d'un peluix d'unicorn de l'establiment i va anar fins a cinc ocasions amb la intenció de portar-l'hi, informa CNN.Atès que l'animal no deixava de tornar per a emportar-se el peluix, des de la botiga van cridar al Control d'Animals del Comtat de Duplin perquè se l'emportés, la qual cosa no s'esperaven és el que va ocórrer després: la treballadora que va recollir a Sisu va decidir comprar-li la joguina del qual s'havia enamorat.Lane, que treballa en el refugi d'animals des de fa nou anys, no va poder evitar entendrir-se amb la mirada del gos en veure el seu peluix i va decidir comprar-l'hi amb els seus propis diners perquè tingués companyia durant la seva estada en el refugi.El servei d'acolliment va publicar la bonica història a través de les seves xarxes socials al costat d'una fotografia de l'animal al costat de l'unicorn. «Això és el que passa quan entres en el dòlar general constantment per a robar l'unicorn porpra que vas reclamar però després et criden de control d'animals per a tancar-te pel teu furt i l'oficial compra el teu article per a tu i ho porta amb tu», van escriure.Al costat del relat també van oferir una breu descripció de l'animal, com la seva edat i el seu pes, així com que és molt parlador, atrevit amb altres gossos i obedient amb les persones. A més, sap asseure's, tombar-se, talonejar i «li encanten els unicorns».El petit Sisu ja ha trobat una família i està a l'espera que li recullin del refugi per a començar a viure amb ells, segons ha confirmat el Control d'Animals del Comtat de Duplin a través del seu Facebook.