Un expert descobreix el truc per no contagiar-se de covid en llocs tancats

El catedràtic de Química i Ciències Mediambientals José Luís Jiménez ha detectat la manera de saber si ens trobem en espais contaminats

Actualitzada 28/03/2021 a les 18:53

El catedràtic de Química i Ciències Mediambientals per la Universitat de Colorado, José Luís Jiménez també és expert de la transmissió per aerosols indica que ha detectat la manera de saber si ens trobem en espais contaminats per covid, segons recull el diari Marca.Jiménez indica que hi ha una major possibilitat de trobar-se en espais contaminats per covid en aquells llocs tancats on l'aire acumuli més CO2. És a dir, en espais on l'aire que respiris ja ho hagi respirat una altra persona. «A l'aire lliure hi ha 400 parts per milió de CO₂ i quan ens trobem en llocs tancats com un cotxe, en uns 30 minuts hi ha 4000 parts per milió de CO₂, és a dir, el 10% d'aire que respires l'estàs respirant per segona vegada. Obrint les finestretes es pot baixar fins a l'1%», va explicar en una xerrada organitzada per 'Quimeltia'.José Luis Jiménez aporta la solució: «Els mesuradors de CO₂ d'infrarojos són el que més serveix», va afirmar en al·lusió a la seva capacitat per a indicar a quantitat de diòxid de carboni que existeix en l'ambient. Fins i tot va anar més enllà. «En tots els llocs públics s'hauria de mesurar el CO₂ per llei».Aquestes mesures ja s'han pres a altres països del món com Taiwan o Corea del Sud.