Un estudi revela que el refredat comú pot desallotjar al coronavirus de l'organisme

Científics de la Universitat de Glasgow creuen que el rinovirus competeix amb el coronavirus i pot «derrotar-li»

Actualitzada 28/03/2021 a les 20:11

Científics britànics han revelat que el virus del refredat comú pot expulsar el coronavirus, que causa la Covid-19, de les cèl·lules de l'organisme. Es tracta d'una espècie de «competició» entre virus en els quals el del refredat surt guanyador.Tal com recull en un reportatge la BBC, investigadors de la Universitat de Glasgow han descobert que el rinovirus està tan estès que podria servir per a suprimir el SARS-CoV-2.Un dels reptes dels investigadors és saber com interacciona el coronavirus amb altres virus, però el distanciament social ha fet que aquests virus deixin de propagar-se amb normalitat i per això, s'ha dificultat la seva anàlisi.Els científics escocesos del Centre de Recerca de Virus a Glasgow van usar una rèplica del revestiment de les vies respiratòries humanes, feta de la mateixa mena de cèl·lules, i la van infectar al mateix temps amb SARS-CoV-2 i rinovirus, que causa el refredat comú.Quan el rinovirus i el SARS-CoV-2 van ser incoluados al mateix temps, només el rinovirus va tenir èxit en la infecció, mentre que les vegades en les quals el rinovirus es va alliberar amb un avantatge de 24 hores, el SARS-CoV-2 no va tenir cap oportunitat de causar infecció. Va haver-hi un tercer supòsit: el coronavirus amb 24 hores d'avantatge. Ni tan sols en aquest cas el coronavirus «va batre» al rinovirus.«El SARS-CoV-2 mai aixeca vol, està fortament inhibit pel rinovirus. Això és absolutament emocionant perquè si es té una alta prevalença de rinovirus, això podria detenir noves infeccions de SARS-CoV-2», va dir el doctor Pablo Murcia a la BBC.Tot això ocorre perquè el rinovirus desencadena una resposta immune dins de les cèl·lules infectades, la qual cosa bloqueja la capacitat del SARS-CoV-2 per a fer còpies de si mateix.El problema és que aquest efecte pot tenir poca durada i el SARS-CoV-2 podria ser capaç de tornar a infectar una vegada que el refredat hagi passat i la resposta immune s'hagi relaxat.