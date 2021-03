Un estudi revela el perill de la 'vergonya per la Covid' que fa que la gent menteixi sobre si té símptomes

Experts de dues universitats adverteixen que l'estigma del contagi fa que s'ignorin les mesures de seguretat

Actualitzada 28/03/2021 a les 12:00

Investigadors de dues universitats britàniques han elaborat un estudi en el qual detecten el que han anomenat 'vergonya pel coronavirus', i han alertat del perill que representa en la lluita contra la pandèmia.Tal com recull el Daily Mail, l'estudi ha estat dut a terme per experts de les Universitats de Kent i la Universitat Beckett de Leeds. Segons els seus resultats, la gent està començant a ocultar els seus símptomes per por de l'estigma que suposa haver-se contagiat.Aquells que se sentien estigmatitzats per tenir el virus eren menys propensos a reportar la seva condició a través dels canals apropiats, o fins i tot a explicar-lo a la seva pròpia família.Els investigadors han descobert també que existeix un vincle entre sentir-se avergonyit i ignorar les pautes de distanciament social.L'estudi, centrat en Estats Units, Itàlia i Corea del Sud, revela que la falta de confiança en el govern era un altre factor clau per a saber si les persones comptaven a uns altres la veritat sobre la seva prova positiva.On la gent confiava en la resposta del seu govern contra la Covid-19, era més probable que seguissin les pautes, diu l'estudi.Els autors de l'estudi diuen que el fet que les persones se sentin avergonyides per contreure el coronavirus en realitat pot haver empitjorat la situació general de la pandèmia.El coautor de l'estudi, Giovanni Travaglino, va dir: «La nostra recerca destaca la importància de manejar l'estigma associat amb la Covid-19, que pot soscavar els esforços de les autoritats per a controlar-ho».«Quan els governs i els responsables de la presa de decisions elaboren polítiques i normatives en relació amb Covid-19, han de ser conscients que estigmatitzar o culpar a les persones per contreure la infecció podria ser contraproduent», afegeix.