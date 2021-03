Sis farmacèutiques ja estan provant la vacuna del coronavirus en nens

Pfizer va anunciar aquest dijous que començava les proves i ha estat l'última a sumar-se als assajos

Actualitzada 28/03/2021 a les 19:35

Moderna i l'estudi KidCOVE

Janssen inicia els assajos a Espanya

Més assajos en nens

Sis farmacèutiques han començat ja els assajos clínics de la vacuna contra el coronavirus en nens. Pfizer, que va anunciar aquest dijous el començament de les proves, ha estat l'última. La companyia provarà la seva vacuna en nens d'entre 6 mesos i 11 anys, un pas crucial per a obtenir el permís de les agències reguladores per a començar a vacunar a menors i controlar la pandèmia.Els primers participants de l'assaig clínic ja han rebut la injecció inicial d'aquesta vacuna, que va desenvolupar Pfizer juntament amb l'alemanya BioNTech. Pfizer pretén en aquesta fase inicial de l'assaig clínic comptar amb 144 nens, amb la qual vol identificar la millor dosi per a tres grups d'edat: entre 6 mesos i 2 anys, entre 2 i 5 anys i entre 5 i 11 anys.Els nens començaran a rebre una dosi de 10 micrograms del sèrum per a augmentar-la progressivament, segons Pfizer, encara que els participants també tenen l'opció de triar la dosi de 3 micrograms, en comparació amb les dues dosis de 30 micrograms que reben els adults.En la següent fase, els investigadors analitzaran l'efectivitat i la seguretat de les dosis seleccionades, en la qual alguns participants rebran la vacuna i altres un placebo. La farmacèutica ha comunicat que preveu provar la seva vacuna en els assajos més avançats inscrivint a aproximadament a 4.644 nens d'entre 6 mesos i 11 anys dels Estats Units i Europa.«Pfizer té molta experiència a dur a terme assajos clínics de vacunes en nens i infants i està compromès amb la millora de la salut i el benestar dels nens en aquests assajos, que estan dissenyats amb consideració», va explicar l'empresa en un comunicat.Des de la companyia esperen que els resultats de les proves estiguin disponibles en la segona meitat de 2021 per a poder començar a vacunar als més petits a principis del pròxim any, tot això «si es confirma la seguretat i la immunogenicitat» i si obtenen l'autorització de les autoritats competents.Segons els experts, la inoculació de nens, que suposen al voltant d'un 20% de la població dels EUA, és essencial per a posar fi a la pandèmia de coronavirus, i assenyalen que és poc probable que el país aconsegueixi la immunitat col·lectiva fins que els menors siguin també vacunats.L'anunci de Pfizer es produeix l'endemà passat que la farmacèutica afirmés haver iniciat les primeres fases d'un assaig clínic d'un medicament oral que podria usar-se després dels primers símptomes d'infecció de Covid.Moderna ja va anunciar que havia iniciat la fase 2 dels seus assajos clínics en menors de 12 anys el passat 16 de març en el marc de l'estudi KidCOVE per a la vacunació infantil contra la Covid-19. En la primera part, els participants d'entre dos i 12 anys podien rebre dosis de 50 micrograms o de 100 micrograms, mentre que els infants d'entre sis mesos i dos anys optaven entre tres nivells de dosis de 25, 50 o 100 micrograms.Primer realitzaran una «anàlisi intermèdia» amb el qual determinaran les dosis a utilitzar en la segona part, la de «expansió controlada per placebo». Després, s'iniciarà el seguiment dels pacients durant els 12 mesos següents a rebre la segona injecció.Després d'iniciar les primeres proves en adolescents d'entre 12 i 17 anys el mes de desembre passat, la companyia pretén ara provar-la en un total d'aproximadament 6.750 nens estatunidencs i canadencs en edats entre els sis mesos i els 12 anys, segons el comunicat de la farmacèutica.Pfizer ha seguit també els passos de Janssen, que el passat 11 de març va començar a provar la seva vacuna en nens a Espanya a l'hospital de La Paz de Madrid i a l'hospital universitari Marquès de Valdecilla de Santander a l'espera que se'ls uneixin altres tres centres més.Els assajos es troben en la segona fase i en ells participen un total de 660 adolescents d'entre 12 i 17 anys d'Europa. Ja se'ls ha administrat a una desena de menors, segons informa el diari El País, que explica que se'ls injectaran dues dosis de la mateixa vacuna autoritzada per als majors d'edat.A més, segons The New York Times, Johnson & Johnson planeja també provar la seva vacuna d'una sola dosi en infants i bebès nounats després de fer-ho en nens de major edat.També a Espanya l'hospital Sant Joan de Déu de Barcelona ha demanat voluntaris d'entre 5 i 17 anys per a començar a provar una altra vacuna contra el coronavirus.AstraZeneca i Oxford van començar d'igual forma les proves entre menors d'entre 6 i 17 anys el mes de febrer passat amb l'objectiu d'analitzar la seva seguretat i eficàcia en els nens. L'Associació Espanyola de Vacunología va informar que la fase 2 de l'assaig seria cega i aleatòria, i en ella participarien fins a 300 voluntaris. Uns 240 rebrien la vacuna i la resta una dosi contra la meningitis.Quant a les vacunes procedents de la Xina, aquest dimarts, la farmacèutica Sinovac va comunicar aquest dimarts que els primers resultats dels seus estudis, que es van iniciar al setembre i en els quals van participar més de 550 menors, determinen que la seva és segura en nens d'entre tres i 17 anys i que no provoca efectes secundaris greus, va recollir AP. El sèrum desenvolupat per la Xina National Biotec Group (CNBG), pertanyent a Sinopharm, ja va assegurar al gener que una de les vacunes que havien desenvolupat era fiable en nens de la mateixa edat que l'anterior, segons va informar Reuters.La vacuna russa Sputnik V també es testarà en nens dividint-los en dos grups per edat: primer, en els quals tinguin entre 14 i 17 anys; en segon lloc, entre els infants d'entre vuit i 13 anys; i finalment, aquells menors de set anys. Rússia desitja que els assajos comencin a l'estiu després d'acabar les anàlisis de les vacunes en persones amb càncer, informa El País.