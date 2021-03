Polèmica en 'Pasapalabra' pel que va passar al final del rosco de Pablo

El de Tenerife acumula 192 programes en el concurs

Actualitzada 28/03/2021 a les 12:01

El programa de Pasapalabra emès divendres passat ha dividit als espectadors del concurs en obrir un debat en les xarxes socials arran de l'ocorregut al final del rosco de Pablo Díaz, el concursant més veterà del format que emet Antena 3.El de Tenerife, que acumula 192 programes en el concurs, porta més d'una setmana enfrontant-se a un altre històric de Pasapalabra, Javier Dávila, que no li ho està posant gens fàcil per a emportar-se el pot.Aquest divendres, tots dos van tornar a competir en la prova final del Rosco per a emportar-se els 1.420.000 euros de pot.Quan es trobaven empatats a 21 encerts i a només quatre paraules de completar el rosco, el torn va ser per a Pablo, que va aconseguir desempatar en encertar la lletra X -la resposta de la qual era 'Experiència'-. No obstant això, va anar en la lletra e, la següent que tenia arracada de respondre, quan el concursant va decidir deixar córrer el temps, més de 40 segons.És en aquest punt quan els espectadors que comenten el programa a través de les xarxes socials han criticat durament la reacció del concursant, que havia de deixar córrer el temps en silenci, però en els últims segons li va donar el riure i va acabar parlant. «Jo, sí que es triga», va dir.Per aquests fets, van ser molts els usuaris que sostenen que el presentador, Roberto Leal, havia d'haver-li donat per incorrecta la resposta a la lletra e, ja que encara faltaven segons per a finalitzar el rosco quan va parlar.«Com pot ser que no sigui una fallada que Pablo parli mentre se li esgotin els segons? És incomprensible. Si diu qualsevol paraula es considera resposta, per tant hauria de ser fallada», ha argumentat un espectador del programa en Twitter.Després de la jugada de Pablo Díaz, el torn va tornar a ser per a Javier Dávila, que finalment va aconseguir empatar a 22 encerts i cap fallada. Aquest dilluns, tots dos concursants competiran per un pot que ja ha aconseguit 1.426.000 euros.