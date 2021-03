Per què alguns efectes secundaris de la vacuna contra el coronavirus podrien ser només un placebo

Un dels principals inconvenients del procés de vacunació contra el coronavirus són els efectes secundaris que provoquen les punxades. Però no necessàriament han d'estar relacionats amb la pròpia vacuna, sinó que poden ser un placebo.Tal com recull Gizmodo, els assajos clínics de la vacuna desenvolupada per Pfizer i BioNTech són un bon exemple per a demostrar-lo. Es van realitzar anàlisi a més de 30.000 voluntaris en les proves i es va analitzar si van tenir o no efectes secundaris.Així, el 84% dels voluntaris va tenir reaccions en el lloc de la injecció, com a dolor o picazón, durant la setmana posterior a prendre una dosi; un 63% va experimentar fatiga; d'altra banda, el 55% va experimentar maldecaps.Però el ressenyable és que no sols van referir efectes secundaris aquells que van rebre la vacuna, sinó també el grup de control al qual es va injectar un placebo, en concret una solució salina.Un terç dels vacunats amb el placebo va referir fatiga, la mateixa quantitat dels quals van referir mal de cap. Gairebé un 12% va manifestar haver tingut diarrea, la qual cosa suposa més que els que van manifestar el mateix símptoma entre els vacunats amb la dosi real.Encara que hi ha la possibilitat que aquestes persones tinguessin aquests símptomes per motius diferents a la seva participació en l'estudi, es creu que pot ser un exemple del que es coneix com a 'efecte nocebo'. Així com un placebo ens fa sentir millores després d'un tractament no farmacològic, un nocebo fa el contrari: ens fa sentir-nos pitjor, encara que no hi hagi motiu real per a això.