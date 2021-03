Obren diligències per vacunació del gerent i altres càrrecs del 061 a Málaga

El sindicat de la CGT va denunciar que alts càrrecs s'havien vacunat indegudament

Actualitzada 28/03/2021 a les 12:49

La Fiscalia de Màlaga ha obert diligències preprocessals per la vacunació del gerent i d'altres alts càrrecs de l'Empresa Pública d'Emergències Sanitàries (EPES-061) per haver-se vacunat contra el coronavirus després d'una denúncia presentada pel sindicat CGT per fer-lo indegudament.En un escrit al qual ha tingut accés Efe, el fiscal cap provincial, Juan Carlos López Caballero, comunica al responsable del sindicat de Sanitat de la CGT a Màlaga, Juan Carrillo, que ha incoat diligències després de la seva denúncia.El sindicat ha recordat aquest diumenge en un comunicat que els alts càrrecs de la EPES-061 «es van vacunar sense correspondre'ls, quan ni tan sols tot el personal d'atenció directa del 061 ho estava i mentre els grans grups de risc no havien rebut totes les seves vacunes».També ha apuntat que el gerent de EPES-061 és membre del comitè d'experts de la Junta i es va vacunar amb la primera dosi «aprofitant-se del càrrec, malgrat no correspondre-li segons els protocols establerts de vacunació, llevant així una vacuna molt necessària a persones i professionals que les necessiten de veritat».La CGT ha afegit que desconeix si el gerent «es va inocular la segona dosi, ja que no va assistir a la cita que tenia concertada en el centre de salut Trinidad Jesús Cautivo de Màlaga», alguna cosa que aclariran les recerques judicials.Ha ressaltat que es tracta de «un alt càrrec per designació política, sense atenció directa a pacients, que porta mesos realitzant la feina de casa fonamentalment mitjançant el teletreball».Així mateix, ha mostrat la seva confiança que «la Fiscalia i el Jutjat arribin fins al final i condemnin les actuacions impròpies tant del gerent del 061 com de la directora provincial de Màlaga».El sindicat ha demanat al president de la Junta, Juanma Moreno, que «destitueixi de manera immediata als qui fent gala de les seves influències amb les més reprovables actuacions, han evidenciat l'egolatria i la falta d'ètica anteposant el salvar el seu cul a l'interès general dels qui són grups de risc directe davant la pandèmia».