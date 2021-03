Lluna del cuc: què és i com veure-la aquest diumenge

La lluna plena de març, coneguda com la 'Lluna del cuc' es podrà veure a partir de les 20:48 hores

Actualitzada 28/03/2021 a les 12:22

La lluna plena de març, popularment coneguda com la lluna del cuc, té lloc aquest diumenge, dia 28. A partir de les 20.48 -hora peninsular espanyola, les 19.48 a Canàries- podrà veure's en el cel, si les condicions meteorològiques ho permeten, aquesta primera lluna plena de la primavera.Aquest diumenge, la lluna es trobarà a 360.000 quilòmetres de la Terra i podrà observar-se millor des de llocs alts i allunyats de la contaminació lumínica. Amb ajuda d'uns prismàtics astronòmics o un telescopi es podran observar també els detalls de la superfície lunar.No obstant això, la llum brillant del satèl·lit natural de la Terra impedirà que es puguin veure amb major facilitat altres objectes en el cel com a galàxies o nebuloses.Segons explica la NASA en un comunicat, el nom de lluna del cuc té el seu origen en algunes tribus natives d'Amèrica del Nord, ja que aquesta època coincideix amb l'aparició dels cucs en la terra després de fondre's la neu de l'hivern.Aquesta no és l'única denominació que s'empra per a aquesta lluna, ja que altres tribus ameríndies la coneixen com la lluna de sucre, en indicar el moment de l'any en què comença a fluir la saba dels aurons sucrers, o lluna de quaresma en la religió cristiana, ja que coincideix amb la Setmana Santa.Aquelles persones interessades a gaudir d'aquest espectacle poden seguir-lo a més des de la web del Virtual Telescope Project, a Roma, que oferirà una retransmissió en directe.En aquesta ocasió, la lluna plena del cuc ha coincidit a més amb el canvi d'hora a Espanya en la matinada del dissabte 27 al diumenge 28, quan s'avancen una hora els rellotges per a adaptar-se a l'horari d'estiu. Així mateix, aquest fenomen es produeix una setmana després del equinocci de març.