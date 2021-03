Les arnes caníbals ajuden els científics a entendre com evoluciona l'egoisme extrem

Les larves són vegetarianes, però es mengen entre si en un instint per la supervivència

Com ha evolucionat el comportament egoista al llarg de la història humana? Per a donar resposta a aquesta pregunta, un equip de científics dels EUA ha estudiat un dels caníbals més prolífics de la naturalesa: l'arna Índia de la farina (Plodia interpunctella).Com a larves, són erugues vegetarianes amb una excepció: a vegades es mengen entre si, inclosos els seus propis companys de cria. Una nova recerca, publicada en Ecology Letters, suggereix ara que aquest brutal comportament de supervivència no és inherent a aquesta espècie.En aquest estudi basat en un experiment microevolutiu, els investigadors van descobrir que el comportament menys egoista va evolucionar sota condicions de vida que van obligar els individus a interactuar amb més freqüència amb els seus germans.Mitjançant proves en laboratori, els científics van demostrar que podien augmentar o disminuir predeciblemente les taxes de canibalisme en les arnes de la farina en disminuir la distància entre els individus i, per tant, augmentar la probabilitat d'interaccions «locals» entre les larves germanes.En els hàbitats on les erugues es van veure obligades a interactuar més sovint amb els seus germans, es va desenvolupar un comportament menys egoista en 10 generacions.Segons ha assenyalat el biòleg de la Universitat de Rice, Volker Rudolf, aquest principi evolutiu podria aplicar-se per a estudiar qualsevol espècie, inclosos els humans.«En societats o cultures que viuen en grans grups familiars amb parents pròxims, per exemple, s'espera veure un comportament menys egoista, en mitjana, que en societats o cultures on les persones estan més aïllades de les seves famílies i probablement envoltades d'estranys perquè han de mudar-se sovint per treball o altres raons», ha explicat Rudolf en un comunicat.Rudolf, que ha estudiat els impactes ecològics i evolutius del canibalisme durant gairebé 20 anys, ha indicat que aquest «fenomen de la naturalesa» s'ha documentat ja en més de 1.000 espècies i es creu que ocorre en moltes més.«Està a tot arreu. La majoria dels animals que s'alimenten d'altres animals són caníbals fins a un cert punt, i fins i tot aquells que normalment no mengen altres animals, com l'arna índia de la farina, sovint són caníbals», ha assegurat Rudolf.En aquest sentit, sosté que «no hi ha cap moral que se li atribueixi. Aquesta és només una perspectiva humana. En la naturalesa, el canibalisme és simplement aconseguir un altre menjar».Si bé l'estudi de l'arna ha mostrat que «limitar la dispersió» en augmentar les interaccions locals pot oposar-se a l'evolució del canibalisme en augmentar el cost de l'egoisme extrem, Rudolf defensa que l'impuls evolutiu probablement també pot anar en sentit contrari. «Si les condicions alimentàries són dolentes, el canibalisme proporciona beneficis addicionals, la qual cosa podria impulsar un comportament més egoista», comenta.A tot això se li uneix un tercer factor, el reconeixement dels familiars, també pot proporcionar un impuls evolutiu.Per aquest motiu, Rudolf es planteja explorar en estudis futurs la interacció entre canibalisme, dispersió i reconeixement de parentiu. «Seria bo tenir una millor comprensió de les forces que ho impulsen i poder explicar més la variació que veiem», ha dit. «Com, per què algunes espècies són extremadament caníbals? I fins i tot dins de la mateixa espècie, per què algunes poblacions són molt més caníbals que unes altres? No crec que vagi a haver-hi una única resposta», ha conclòs.