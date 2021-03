La vacuna contra la Covid-19 en forma de píndola afronta els primers assajos clínics

L'està desenvolupant Oravax, una companyia formada per les farmacèutiques Oramed i Premas Biotech

Una vacuna contra el coronavirus en forma de píndola podria entrar en les primeres fases dels assajos clínics aquest mateix any. Oravax, la companyia que treballa en el medicament, va anunciar aquesta setmana que espera començar la primera fase d'assajos clínics en humans al juny, informa Science Alert.No hi ha garantia d'èxit, però fins i tot si funciona, podria passar un any o més abans que s'autoritzi el seu ús (Moderna i Pfizer van començar les seves primeres proves en humans al març i maig de 2020, respectivament).Les vacunes orals són una opció que s'està avaluant per a les anomenades 'vacunes de segona generació', que estan dissenyades per a ser més escalables, més fàcils d'administrar i més senzilles de distribuir.Oravax és una empresa conjunta de dues empreses: l'empresa israeliana-estatunidenca Oramed i l'empresa índia Premas Biotech.Una vacuna oral podria «potencialment [permetre] que les persones es prenguin la vacuna a casa», va dir Nadav Kidron, director executiu de Oramed, en el comunicat.La vacuna podria enviar-se en un refrigerador normal i emmagatzemar-se a temperatura ambient, va dir Kidron, «fent que sigui logísticament més fàcil aconseguir-la en qualsevol part del món», va informar el Jerusalem Post.S'estan investigant altres tipus de vacunes de segona generació, com les vacunes que s'administren mitjançant un aerosol pel nas. Els científics també estan estudiant si les vacunes podrien administrar-se mitjançant pegats.La professora Sarah Gilbert, científica principal en el desenvolupament de la vacuna d'Oxford i AstraZeneca, va revelar que estan avaluant la possibilitat de desenvolupar pastilles i vacunes orals en aerosol nasal.Una altra empresa, ImmunityBio, està realitzant assajos clínics de fase 1 d'una versió oral de la vacuna. Tanmateix, això s'usaria més com una dosi de reforç de la vacuna intramuscular, en lloc de la vacuna per si sola.