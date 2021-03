La premsa internacional es fa ressò del concert pilot de Love of Lesbian al Sant Jordi

'The Guardian' ha destacat en un article que el concert d'aquest dissabte del grup Love of Lesbian ha tingut el «permís especial» de les autoritats sanitàries del país, mentre «la resta d'Espanya es limita a reunions de quatre persones com a màxim en espais tancats».'Le Monde' ha apuntat que el concert de rock va reunir 5.000 persones a Barcelona per «una experiència clínica». Un concert «com en els vells temps», ha remarcat el 'Corriere della sera' en un article. «Un experiment que sembla que ha funcionat i que també podríem replicar nosaltres», ha afegit el diari italià.«En escenes surrealistes després d'un any de distanciament social, els fans ballaven molt a prop», han apuntat des d''Aljazeera'.