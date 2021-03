La Ministra de Sanitat: «Estem davant un repunt, queda determinar si porta a una quarta ona»

Carolina Darias ha assenyalat que la pandèmia viu una tendència a l'alça a Espanya

Actualitzada 28/03/2021 a les 17:32

La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha assenyalat aquest diumenge que la pandèmia viu una tendència a l'alça a Espanya que fa que estiguem «clarament» davant «un nou repunt», encara que queda per determinar «si portarà a una quarta ona o no».«Prudència, una prudència esperançada», ha reclamat la responsable de Sanitat en una entrevista en Televisió Espanyola, on ha explicat que queda «molt poc». «La fi està cada vegada més a prop, però depèn de nosaltres», ha recalcat.Darias ha defensat les mesures «de mínims» adoptades fa dues setmanes quan els contagis estaven en descens perquè davant la Setmana Santa incidien en els dos vectors que influeixen en la transmissió del virus: la mobilitat i els contactes socials.El paquet de mínims inclou per això el tancament perimetral de les comunitats autònomes i la limitacions de les reunions socials, de sis persones en l'exterior, quatre en interiors i prohibides en els domicilis, limitats als convivents.Espanya va tancar divendres passat la setmana amb una incidència acumulada de 138 casos per cada cent habitants després d'encadenar diverses jornades d'un ascens lent.Preguntada sobre si l'arribada de turistes estrangers afecta a l'eficàcia de les restriccions, Darias ha assenyalat que la primera reflexió «important» és «d'on vénen i a on van». I ha defensat que Espanya forma part d'un espai europeu, on les fronteres no estan tancades i que es demana PCR per a accedir, excepte de països en verd.També ha destacat que ara es demanarà un test negatiu per a accedir a Espanya per via terrestre des de França, una mesura que es pren per l'alta incidència acumulada del país veí, però també perquè preocupen les variants, en concret la sud-africana.Ha subratllat Darias que els viatgers han de complir les normes del país de destinació i ha recordat que la recomanació és no viatjar.La ministra de Sanitat ha explicat que l'administració pública fa seguiment i exigeix el compliment de tots els contractes públics, en ser preguntada per nou licitacions fallides per valor de 140 milions d'euros a l'inici de la pandèmia.ABC ha informat que el mes de març de 2020 es van tancar nou contractes per a adquirir material mèdic, des de mascaretes a respiradors, que no obstant això Espanya no va rebre o que era defectuós, la qual cosa va portar a rescissions.Es desconeix si s'han efectuat pagaments en avançat i, encara que aquests contractes fallits no impliquen que s'hagi perdut ni total ni parcialment l'invertit, el PP ha demanat que Darias expliqui la situació en una compareixença en el Congrés.La ministra ha recordat que en l'inici de la pandèmia el mercat estava tensionat i cada país anava «per lliure», mentre que Espanya compta ara amb una reserva estratègica de material i la Unió Europea s'ha unit per a adquirir les vacunes. Ha dit desconèixer l'estat de les nou licitacions fallides.