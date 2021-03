La història de Pablo EskoBear, l'ós que es va empassar més de 30 quilos de cocaïna

El cos dissecat de l'animal està en el centre de visitants en l'Àrea Recreativa Nacional del Riu Chattahoochee.

Els óssos són uns importants animals dins de la fauna dels Estats Units. Hi ha diverses espècies que solen interactuar amb els humans quan es produeixen trobades. Però pocs fan el que va fer un ós negre que es va guanyar el nom de Pablo Eskobear, famós per menjar-se més de 30 kg de cocaïna.Tal com recull Gizmodo en un reportatge, la història d'aquest ós es remunta a l'11 de setembre de 1985 en Knoxville, Tennessee. Un home es va despertar sobresaltat amb un fort soroll fora de la seva casa. En sortir va trobar el cadàver d'un home en un paracaigudes, amb diverses pistoles i unes ulleres de visió nocturna.La policia va identificar el cadàver: Andrew Thornton, un exagente de narcòtics reconvertit en traficant. El seu treball consistia a volar des de Colòmbia per a deixar contenidors de plàstic amb cocaïna en el Bosc Nacional Chattahoochee.Aquest dia, Thornton va posar el pilot automàtic i va saltar. L'avió es va estavellar i a més, el seu paracaidas no es va obrir, per la qual cosa va morir en la caiguda.La història segueix tres mesos després. En el Bosc Nacional Chattahoochee, a Geòrgia, prop d'on es va estavellar l'avió, es va trobar el cos d'un ós negre de 79 quilos envoltat de 40 paquets de plàstic oberts, que contenien traces de cocaïna.L'ós havia ingerit prop de 30 quilograms de cocaïna, que li van provocar una sobredosi mortal. «El seu estómac estava literalment ple fins als topalls de cocaïna. No hi ha cap mamífer en el planeta que pugui sobreviure a això. Hemorràgia cerebral, insuficiència respiratòria, hipertèrmia, insuficiència renal, insuficiència cardíaca, accident cerebrovascular. El que sigui, aquest ós el tenia», va dir el forense en el seu moment.L'animal va ser dissecat i va passar per diverses mans, fins que batejat com Pablo EskoBear, va acabar en el centre de visitants en la Àrea Recreativa Nacional del Riu Chattahoochee.