La dura crítica d'Araceli, la primera vacunada contra la Covid a Espanya: «Els joves segueixen aquí amb la seva festa»

La dona de 96 anys va rebre la primera dosi el 27 de desembre del 2020 i ara ja es troba totalment inmunitzada

Actualitzada 28/03/2021 a les 10:52

El passat 27 de desembre de 2020, Araceli Hidalgo es va convertir en la primera persona a Espanya que rebia la vacuna contra el coronavirus. La seva residència de Guadalajara, Els Olmos, va ser la primera en la qual aquest dia van arrencar les inoculacions amb la vacuna de Pfizer, que primer va rebre Araceli i a continuació Mónica Tapias, la sanitària més jove del centre.Tres mesos després d'aquell moment, l'anciana de 96 anys ha estat entrevistada en Antena 3 Notícies per a explicar com es troba i què pensa dels comportaments irresponsables que posen en risc la salut de la població.Ja immunitzada contra el coronavirus, Araceli Hidalgo ha comentat que aquesta pandèmia era inevitable: «Tot en l'atmosfera està contaminat», ha assegurat.Així mateix, ha criticat durament els comportaments d'alguns joves en assegurar que «són els primers que no s'adonen. Segueixen aquí amb la seva festa i amb les seves coses, amb el perill que tenim».Araceli també ha opinat sobre els polítics: «Es barallen i discuteixen entre ells, això és el que fan i la resta no existeix», ha dit.Encara que actualment resideix en un centre de majors de Guadalajara, Araceli Hidalgo va néixer a Guadix (Granada) en una família de 20 germans i ha sobreviscut a tres pandèmies de grip.Als seus 96 anys, l'anciana ha assegurat que l'únic problema de salut que té «és l'artrosi». Segons han explicat els professionals de la residència, Araceli va ser la triada per a rebre la primera la vacuna perquè «és una dona que s'ha fet a si mateixa, que manté la seva autonomia i té molta força de voluntat».