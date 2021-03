L'esgarrifosa lesió d'un culturista intentant aixecar 220 quilos

Ryan Crowley ha compartit l'impactant vídeo en les seves xarxes socials i la seva carrera ara penja d'un fil.

Actualitzada 28/03/2021 a les 13:44

Els límits del culturisme tornen a estar en dubte després de l'escruixidora lesió que ha sofert Ryan Crowley i que als seus 23 anys ha posat la seva carrera en perill. Acostumat a portar al seu cos a l'extrem, va intentar un nou repte el resultat del qual ha estat nefast.Crowley va intentar aixecar 220 quilos en un exercici de press de banca que el seu cap pensava que podia aconseguir, però que el seu cos va deixar clar que no podia. En el vídeo que ha compartit en les seves xarxes socials, no apte per a aprensius, es veu clarament com el seu pectoral no aguanta i pràcticament rebenta.El propi culturista va explicar que va haver de ser sotmès a cirurgia després que «s'estripés completament el tendó pectoral de l'os». «Vaig estar 5 dies a l'hospital en total, amb un embalum en el pectoral que tocava la meva barbeta», va explicar. A més compta les seves dificultats per a sotmetre's a una ressonància magnètica perquè «no cabia en la màquina».El dia després de l'accident va ser sotmès a una cirurgia de 4 hores i no va poder sentir els seus braços ni cames per dos dies, en els quals també va estar vomitant. «No va ser fins al cinquè dia quan vaig poder començar a caminar i em van donar l'alta», va explicar.