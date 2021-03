L'empipament del viròleg José Antonio López: «Sacrifiquen la vida dels madrilenys per un grapat de vots»

Aquest cap de setmana s'han tornat a repetir les imatges de multituds de joves bevent als carrers

Actualitzada 28/03/2021 a les 12:29

L'arribada de turistes a Madrid aquest cap de setmana ha tornat a deixar la imatge de joves bevent als carrers que ha indignat a molts ciutadans. Mentrestant, la incidència del coronavirus continua a l'alça a la regió. Aquest dissabte, la Comunitat de Madrid notificava 2.136 nous contagis de coronavirus, dels quals 1.637 han correspost a les últimes 24 hores, dues xifres que no es registraven des de mitjan febrer passat. En aquest context s'ha pronunciat aquest dissabte el viròleg José Antonio Lópéz Guerrero, qui s'ha mostrat molt indignat per les conseqüències que tindrà la decisió política de no tancar l'interior dels bars a Madrid.En un debat en el programa laSexta Nit, l'investigador i director de cultura científica del Centre de Biologia Molecular Severo Ochoa ha carregat durament contra les declaracions fetes per l'actual conseller madrileny de Sanitat, Enrique Ruiz Escudero, número 2 en la llista d'Ayuso a les eleccions en la Comunitat de Madrid, que ha descartat que els bars siguin un focus de contagi del virus.«És trist, però ho acabem de veure en boca del qual serà el vicepresident de la Comunitat de Madrid, que diu que no hi ha indicis, té tots els indicis que vulgui», ha assenyalat en referir-se a diversos estudis que desmunten aquesta afirmació.El també professor de Microbiologia en la Universitat Autònoma de Madrid ha lamentat que es permetin comportaments com els vists a Madrid «per un grapat de vots».«Estan sacrificant la vida de madrilenys amb aquests missatges populistes, que a més són falsos», s'ha referit López Guerrero.En aquest punt, ha tornat a insistir que «hi ha indicis» que en els interiors dels locals sí que es poden produir contagis de coronavirus, motiu pel qual aquesta setmana el Ministeri de Sanitat hagi recomanat tancar l'interior dels bars, una mesura que competeix a les comunitats posar o no en marxa.«Ho saben en totes les comunitats, fins i tot en les del PP, ho saben a Galícia, a Castella i Lleó, a Andalusia, a Múrcia... Què passa a Madrid? Ho saben a Alemanya, que seguiran amb les restriccions; ho saben a Itàlia... Però no es volen assabentar en la Comunitat de Madrid», ha criticat el viròleg.En aquest sentit, López Guerrero ha emplaçat als governants a llegir-se els articles que mostren l'evidència científica del contagi, «a veure si s'adonen que realment tots els indicis són claríssims: per desgràcia, els interiors són font de transmissió», ha resolt amb rotunditat.