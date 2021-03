L'auguri del viròleg més respectat d'Itàlia sobre com serà l'estiu

Andrea Crisanti s'ha mostrat molt pessimista de cara a l'estiu del 2021

Actualitzada 28/03/2021 a les 12:18

En un moment en el qual alguns països europeus comencen a veure amb temor l'arribada d'una quarta ona de coronavirus coincidint amb la Setmana Santa, el viròleg Andrea Crisanti, director del laboratori de microbiologia de la Universitat de Pàdua, s'ha mostrat molt pessimista en opinar com serà l'estiu de 2021 i què el diferenciarà de l'estiu de l'any passat.Crisanti és un dels experts més respectats d'Itàlia, especialment després de dur a terme al març de 2020 un estudi, ara denominat model del Vèneto, que va consistir en l'aïllament d'una població i la realització de test massius per a detectar el virus i que va descobrir que la majoria dels infectats eren persones asimptomàtiques que contribuïen a la propagació de la malaltia.En declaracions a l'emissora Rai Ràdio 1, el microbiòleg no creu que aquest estiu se sembli al passat, en el qual a penes hi havia restriccions. En concret, Crisanti ha respost a les paraules pronunciades pel ministre de Turisme italià, Massimo Garavaglia, que es va aventurar a dir que «viurem l'estiu com l'any passat, sense molts problemes».En aquest sentit, l'expert italià s'ha mostrat prudent: «Haurem de veure com evoluciona el virus, fer promeses com aquesta sense saber quina és la situació generarà frustració en les persones si no es poden complir. Millor dir 'no sabem, però farem tot el possible per a aconseguir aquest objectiu', aquesta seria l'actitud correcta», ha dit.El microbiòleg ha recordat que l'any passat es va arribar a aquestes xifres gràcies a un estricte confinament, una mesura que, ara com ara, no s'ha dut a terme de manera similar.Així mateix, en el cas d'Itàlia, Crisanti ha assegurat que el país mediterrani aconseguirà la normalitat «quan tinguem 20 o 30 milions de persones vacunades».