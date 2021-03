Gibraltar assaja la nova normalitat amb passejos sense mascaretes

Amb gairebé un 80% de població vacunada, és un dels primers territoris a poder deixar enrere les restriccions

Actualitzada 28/03/2021 a les 13:36

Amb gairebé un vuitanta per cent de la població ja immunitzada, Gibraltar és un dels primers territoris del món a poder assajar un cert retorn a la normalitat i a deixar enrere les restriccions. Després d'eliminar el toc de queda, a partir d'aquest diumenge permet passejar sense mascareta.És un pas més de l'Operació Llibertat, com ha batejat el Govern de la colònia britànica el procés que es va iniciar amb la vacunació contra la covid-19 i que ara permet a la colònia britànica, amb 34.000 habitants, fer passos cap a la normalitat.Des de la passada mitjanit, l'ús de la màscara deixa de ser obligatori en els espais oberts del carrer Real (Main Street), la principal via del Penyal, i de la resta de carrers del centre urbà.Aquests carrers, les més concorregudes i en les quals es concentren els comerços, eren les úniques que fins a aquest diumenge mantenien l'obligatorietat de l'ús de les mascaretes per a passejar per elles, perquè des de l'1 de març es va permetre que en la resta, amb menys afluència de persones, es pogués circular amb la cara al descobert.L'«alliberament» de l'ús de les mascaretes es limita als espais a l'aire lliure, perquè el seu ús continua sent obligatori en espais públics tancats, en comerços i en el transport públic.«Estem deixant enrere el nostre hivern més mortal i donant la benvinguda a la primavera de l'esperança. La pandèmia global encara no ha passat del tot i hem de continuar avançant amb cautela per a salvaguardar l'increïble progrés realitzat en les setmanes i mesos esdevenidors», indicava el ministre principal de Gibraltar, Fabian Picardo, dimecres passat en anunciar les noves relaxacions en el Penyal, que ha comptabilitzat 94 defuncions durant la pandèmia.Aquest primer dia sense mascaretes a Gibraltar, en qualsevol cas, no ha alterat les rutines dels «llanitos» i la usual tranquil·litat dels seus carrers principals en els dies festius.La mesura coincideix a més amb el començament del Pésaj (la Pasqua Hebrea) i de la Setmana Santa, celebrades per molts membres la comunitat gibraltarenya.La fi d'obligatorietat de la màscara és la mesura més esperada de les quals s'apliquen aquests últims dies en la desescalada que viu Gibraltar, on el dijous va quedar eliminat el toc de queda. Des d'aquest mateix dia, els restaurants poden obrir fins a les dues de la matinada.La ministra de Contingències Civils, Samantha Sacramento, ha explicat que «l'èxit» del programa de vacunació en la colònia i el seguiment de les normes de prevenció per part de la comunitat, ha permès que Gibraltar hagi pogut avançar més ràpid en la seva lluita contra el coronavirus.Aquest diumenge fa just una setmana que l'hospital Sant Bernard no té pacients ingressats per covid-19. Tampoc hi ha contagis en les residències de la tercera edat.A aquest 28 de març les dades oficials reflecteixen que a penes hi havia deu casos actius a Gibraltar, dels quals vuit corresponen a residents locals i els altres dos a persones de pas en el Penyal, com els pertanyents a tripulacions d'avions o vaixells o turistes.Però el principal responsable d'aquesta relaxació de mesures és l'alt ritme de vacunació. Dels gairebé 34.000 habitants gibraltarenys, 27.662 han rebut les dues dosis amb les quals es considera que s'aconsegueix la immunitat. Altres 3.432 han rebut la primera dosi.La seva població «flotant», els gairebé 15.000 treballadors transfronterers que té Gibraltar, dels quals més de 9.000 són espanyols, també avança cap a la immunitat.Segons fonts del Penyal, 2.371 d'ells han rebut ja les dues dosis i 4.107 només la primera.Aquest gairebé 80 per cent d'immunització aconseguida ja a Gibraltar contrasta amb el 5,3 per cent que té la veïna província de Cadis, segons les dades d'aquest últim divendres de la Junta d'Andalusia.A l'altre costat del Reixat, el conseller de Salut i Famílies, Jesús Aguirre, va sol·licitar un control més exhaustiu de les fronteres.Els vuit municipis de la comarca gaditana del Camp de Gibraltar, la més pròxima al Penyal, estan en nivell d'alerta 2 i mantenen les restriccions d'aforament i horaris, així com l'obligat ús de la màscara i el toc de queda a les 23.00 hores imposat per les autoritats sanitàries autonòmiques.Segons les xifres de la Junta, divendres passat eren 1.052 els casos actius a la comarca.A diferència dels seus veïns, Gibraltar avança cap a una normalitat a la qual, segons Picardo, aviat se sumaran la recuperació d'altres llibertats, com la del dret de reunió. «Ho farem seguint l'assessorament de salut pública i d'una manera segura i prudent», va assegurar.