Els productes bàsics de la pandèmia en constant guerra de preus

La fundació CIVIO ha publicat una investigació que mostra l'augment dels preus de gels hidroalcohòlics, mascaretes o test d'antígens

Actualitzada 27/03/2021 a les 19:44

La pandèmia del coronavirus ha convertit en essencials a una sèrie de productes arreu del món. Mascaretes, gel hidroalcohòlic i test d'antígens són els més buscats per tots els països i per aquest motiu s'han convertit en una suculenta manera de fer negoci per alguns, segons informa el diari As. Una investigació de la fundació CIVIO mostra com han augmentat de preu aquests productes. «Si hagués de posar un titular a aquesta situació seria 'Mans enlaire això és un atracament'» va manifestar en una entrevista a RTVE el periodista expert en consum Jesús Soria.Les mascaretes FFP2 són les més demandades per la seva alta protecció superior al 90%. Al mes de març de l'any passat, el ministeri de Sanitat va gastar 2 euros per mascareta mentre que la Comunitat Valenciana es va gastar 8 euros per mascareta. A partir de l'octubre els preus es van abaratir i les FFP2 van arribar a costar 25 cèntims per mascareta. El preu de les FFP2 va variar entre 25 cèntims i 8 euros, «un increment del 3.200% en mans d'especuladors» segons denuncia Soria.El preu de les mascaretes quirúrgiques, efectives per la seva capacitat per filtrar l'aire que treu una persona, va variar entre 2 cèntims i 1,82 euros per mascareta durant el darrer any.Els tests d'antígens, una novetat durant la pandèmia, van començar amb 5-6 euros per test a arribar a pagar 21,50 euros per test. Actualment s'han aprovat els tests de la marca Abbot que es venen a 4,5 euros.Per últim, el gel hidroalcohòlic és un dels productes essencials per la lluita contra el coronavirus i també és un dels que més ha variat el preu. La Comunidad de Madrid va arribar a pagar 4 euros per un pot de 100ml i 40 euros el litre mentre que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya va pagar pel mateix format a 28,6 euros el litre. La Comunitat Valenciana va pagar 1,4 euros el litre al passat mes de març.Soria lamenta que «hi ha hagut un autèntic descontrol i les administracions ho han passat malament davant dels especuladors».