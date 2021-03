El truc definitiu per llegir missatges en WhatsApp Web sense aparèixer 'En Línia'

No fa falta instal·lar cap tipus de programa per aconseguir-ho

Actualitzada 28/03/2021 a les 11:45

WhatsApp és utilitzat per milions de persones cada dia i moltes d'elles prefereixen conservar la seva privacitat i no mostrar als altres usuaris quan ha estat la seva última connexió. L'aplicació també afegeix diverses característiques per poder conservar correctament la privacitat dels seus usuaris, segons recull el mitjà Business Insider.Actualment, l'aplicació no permet llegir els missatges que reps sense que apareguis com a connectat i això passa tant a mòbil com a la versió web de la plataforma. Molts usuaris reclamen un canvi perquè els resulta incòmode que altres vegin que estan connectats quan pretenen llegir els missatges per contestar més tard. Ara això ho pots aconseguir a la seva versió web sense instal·lar cap tipus de programa gràcies a un senzill truc.Per aconseguir-ho, només has de seguir els següents passos:1.- Obrir WhatsApp Web2.- Obrir una nova finestra de qualsevol altre programa o aplicació3.- Col·loca la finestra del WhatsApp Web a un costat de la pantalla i l'altra finestra a l'altra banda4.- Fes click a la finestra que no és WhatsApp WebUna vegada fet això, podràs veure els missatges i desplaçar-te per la conversa mentres que apareixes com a desconnectat per a les altres persones.