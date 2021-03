Dos policies suspesos de sou i de feina i amb un expedient per reduir de manera desproporcionada a una jove

Ha ocorregut a Benidorm (Alacant) quan els agents van instar la noia a posar-se la mascareta i aquesta es va negar

Brutalidad policial contra una joven en Benidorm. La policía dice que han actuado correctamente porque no cumplía con el toque de queda y la joven de 40 kilos intentó agredirlos. Otro "caso aislado".pic.twitter.com/8cZzlwAo6l — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) March 27, 2021

La Policia Nacional ha suspès de sou i de feina i ha obert un expedient a dos agents per a determinar si la seva actuació a l'hora de reduir a una jove en la nit de passat dimecres a Benidorm (Alacant) que incomplia amb el toc de queda i, pel que sembla, altres normatives anti-covid, va ser desproporcionada, segons informa Cuatro al dia.Els agents van ser gravats per una veïna del municipi des del seu domicili i el vídeo s'ha difós en les xarxes socials. En ell es pot veure als agents abalançant-se sobre la noia després de la seva negativa a col·locar-se la màscara. Davant la resistència de la jove un dels agents li propina una puntada per a tirar-la al sòl i, posteriorment, els dos policies la colpegen en diverses ocasions amb la porra.Una testimoni dels fets ha comptat al mateix programa d'informatius que la cosa no es va quedar aquí perquè després es van presentar en el lloc tres vehicles més de la Policia Nacional i van arribar fins i tot a trepitjar-li les mans.D'altra banda, segons informa ABC, fonts del cos expliquen que aquesta actuació dels agents va tenir lloc després que ella presentés una actitud violenta contra els policies i que va tirar al terra a un d'ells quan es trobava en la seva moto i ella es va llançar sobre ell.Segons han informat fonts de la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana, la Policia Nacional ha pres declaració a tots dos agents -que no han estat detinguts- en el marc del referit expedient.Aquestes actuacions seran remeses al jutjat, perquè siguin les autoritats judicials els qui determinin si la referida intervenció policial va incórrer en irregularitats i si els agents mereixen retret penal.