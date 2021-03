Concerts per a sords, quan la discapacitat no constitueix una barrera

Ho fan a través d'un peto que vibra al ritme de la música que s'escolta i permet així sentir les melodies del concert

Actualitzada 28/03/2021 a les 12:55

Oferir un concert que pugui ser igualment sentit per persones amb discapacitat auditiva o que l'espectacle visual sobre l'escenari sigui percebut per un invident són algunes de les barreres que ha aconseguit derrocar la Fundació Music for all.Aquesta fundació, que lluita per la inclusió social a través de la música, participa aquest cap de setmana en la Fira Hispà Lusitana de la Indústria Musical que celebra a Zamora, on ha mostrat algunes de les iniciatives que desenvolupa i les novetats tecnològiques que incorpora per a fer els concerts accessibles.La responsable de projectes de la fundació, Raquel García, ha mostrat a Efe el funcionament d'un peto per a persones sordes que vibra al ritme de la música que s'escolta i permet així sentir les melodies del concert, no a través de l'oïda, sinó mitjançant el tacte.Per a completar l'accessibilitat enfront de la discapacitat auditiva, s'instal·len sistemes de bucle magnètic i una persona tradueix des de l'escenari a llenguatge de signes les lletres de les cançons i els comentaris dels artistes durant el concert.Aquest mètode ja ha estat provat amb èxit a Almeria, en el cicle de concerts Cooltural Go, que a partir del pròxim mes d'abril obre una nova edició que es prolongarà fins a finals d'estiu i que porta la bandera de la inclusió en les seves activitats.En el seu afany per eliminar barreres, a més d'utilitzar motxilles vibratòries, aquesta fundació ofereix per a persones invidents programes i lletres de cançons en braille i audioguies en els concerts que narren la posada en escena de les actuacions musicals.En els concerts també es preocupen que no hi hagi barreres arquitectòniques i que els banys estiguin adaptats per a persones en cadira de rodes.Altres mesures implementades per aquesta fundació passen per fer les pàgines web dels concerts accessibles, comptar amb accessos preferents i instal·lar un punt d'assistència per a persones amb diferents capacitats i oferir itineraris accessibles.D'aquesta manera, Music for all ha aconseguit confeccionar «el primer cicle de concerts a nivell europeu plenament accessible», segons ha assegurat Raquel García, que ha destacat el «treball per l'accessibilitat, la igualtat i la sostenibilitat en els concerts» que desenvolupa la fundació.L'esforç per la plena inclusió el realitzen també des de dins de l'escenari, en incorporar en els cartells dels concerts artistes amb alguna mena de discapacitat.D'aquesta forma, demostren que no hi ha diferències per a fer que el públic es mogui al ritme de la música si la DJ té síndrome de Down o per a sentir el cant flamenc quan la cantaora flamenca és una persona amb discapacitat intel·lectual.A més de donar visibilitat i fomentar l'accés de persones amb discapacitat o diversitat funcional a la indústria musical, la fundació utilitza la música com a recurs d'intervenció socioeducativa i ajuda a la inclusió social a través d'ella, la qual cosa dóna un valor afegit als pentagrames.