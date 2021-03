Activistes de Femen irrompen en un acte franquista a Madrid

La Policia ha actuat per separar els dos grups junt a l'Arc del Triomf

Actualitzada 28/03/2021 a les 18:47

Cinc activistes de Femen amb el tors nu han irromput aquest diumenge en un acte franquista que s'estava celebrant al costat de l'Arc del Triomf a Madrid i la Policia ha intervingut per a separar als dos grups.Les activistes portaven escrits en el torn «Feixisme legal, vergonya nacional» i «Al feixisme ni honor ni glòria», missatges que també cridaven als concentrats, que han contestat insultant-les.Les cinc dones han estat apartades per la policia del lloc on s'estava celebrat l'acte i posteriorment han estat identificades.Els concentrats, al voltant d'una vintena, portaven banderes preconstitucionals i banderoles amb la imatge de Francisco Franco.