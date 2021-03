Una eurodiputada denunciarà a UE transport marítim d'animals vius a Espanya

El vaixell Elbeik va sortir el passat 18 de desembre del port de Tarragona amb 1.789 vedells amb destí Turquía

Actualitzada 27/03/2021 a les 13:25

L'eurodiputada Anja Hazekamp ha denunciat aquest dissabte que el Govern li ha impedit l'accés al vaixell Elbeik, atracat en el port de Cartagena, per a comprovar les condicions en les quals estan sent sacrificats prop de 1.600 vedells, i ha anunciat que informarà la UE de la deficient situació del transport marítim d'animals vius a Espanya.El «Elbeik» va salpar el passat 18 de desembre del port de Tarragona amb un total de 1.789 vedells a bord, procedents d'Aragó i amb destinació a Turquia, però van ser rebutjats en destí pel risc de tenir la malaltia de la llengua blava, tornant per això a Espanya.Hazekamp, observadora de la Comissió de Recerca sobre Protecció dels Animals durant el Transport del Parlament Europeu i eurodiputada des de 2014, pretenia conèixer si el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) està seguint les normes de benestar animal.En declaracions a EFE, l'eurodiputada, que assegura haver tingut l'autorització del propietari del vaixell per a accedir a ell, ha censurat al MAPA per estar posant «impediments» perquè no pugui comprovar el mètode de sacrifici de la càrrega, adduint que la seva presència «podria molestar» als treballadors que estan fent aquestes tasques.«El que és realment molest és que estiguin matant a 380 vedells cada dia», ha lamentat Hazekamp, que porta des de 1992 exigint la prohibició del transport marítim d'animals vius, que s'efectuen en vaixells «vells, esgavellats, amb més de mig segle de vida i en condicions inacceptables» per als exemplars.En aquest sentit, l'eurodiputada holandesa ha assegurat que les companyies acudeixen als ports espanyols, com Tarragona i Cartagena, perquè a Espanya les normes sobre estàndards de benestar animal estan «sota mínims» i és més fàcil obtenir els permisos i certificats, mentre que en altres països de la UE és «més complicat».A més, ha insistit que la normativa europea responsabilitza als països membres d'ocupar-se del compliment de la legislació sobre transport i benestar animal fins al lloc de destinació, alguna cosa que no es pot comprovar, segons l'eurodiputada, perquè no hi ha cap persona responsable d'això a bord.Per això, Hazekamp ha anunciat que informarà els seus companys del Parlament i de la Comissió Europea de «el que està passant a Espanya» i que les autoritats estatals li han impedit comprovar la seva forma de conducta.Per part seva, la directora d'Igualtat Animal, Silvia Barquero, que ha acompanyat a l'eurodiputada en la seva visita a Cartagena, ha alertat que el tall del Canal de Suez, després d'encallar un vaixell portacontenidors, ha provocat el bloqueig en la zona quatre vaixells que van salpar d'Espanya en les setmanes prèvies carregats de centenars de caps de bestiar.Així, estan a l'espera de creuar aquest pas els vaixells «Unimar Livestock», que va sortir el 15 de març de Tarragona; l'«Omega Star», que va salpar de Cartagena un dia més tard; el «Gamma Star», que va sortir el 18 de març des del port cartagenero, i el «Res», que va iniciar la seva travessia des de Cartagena el 22 de març.A més, Igualtat Animal ha apuntat que altres vaixells atracats a Cartagena estan a l'espera que es desbloquegi el Canal de Suez per a partir amb bestiar viu a bord, com és el cas del «Bashar One».Els casos del «Karim Allah», la càrrega del qual també va ser rebutjada i va ser sacrificada a Cartagena fa dues setmanes, i el «Elbeik», així com informes de la Comissió Europea i múltiples recerques, evidencien que Espanya no pot garantir el benestar dels animals durant aquests transports, segons aquesta ONG.Per això, Igualtat Animal ha convocat per al migdia del pròxim dimarts, 30 de març, una concentració davant la seu del MAPA a Madrid per a protestar contra l'exportació d'animals vius, una petició que ja acumula les 41.000 signatures en una iniciativa posada en marxa per aquesta organització.