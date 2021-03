Tanzania detecta «la variant més mutada mai trobada de la covid»

Conté 10 mutacions més que qualsevol altra, però es desconeix si afecta la seva gravetat o si escapa d'anticossos

Actualitzada 27/03/2021 a les 20:00

Els científics de Tanzania demanen al govern del país monitorar més aquesta nova variant que és la més mutada fins ara, segons informa el diari As. La variant conté 10 mutacions més que qualsevol altra, segons Tulio de Oliveira, director de Krisp l'institut científic que realitza proves a 10 països africans.Krisp va detectar la variant sud-africana l'any passat i de moment no sap si aquesta nova variant de Tanzania és més infecciosa o greu que altres variants. Aquesta variant serà cultivada als laboratoris de l'institut per comprovar si pot evadir els anticossos.Tanzania és un país negacionista que va deixar de comptabilitzar les morts per coronavirus al mes de maig de l'any passat, dades que es mantenen congelades als 509 contagis i 21 morts. El juny de 2020 el recentment mort president, John Magufuli, va declarar que el país era «lliure de covid-19». Durant el passat mes de gener, els mandataris de Tanzania alertaven del perill de les vacunes i recomanaven als seus ciutadans resar molt, inhalar vapor i medicaments a base d'herbes com a solució.