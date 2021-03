No és un mite: un cotxe crema perquè l'amo va repostar usant el mòbil

El succés va ocórrer a Mèxic i els bombers van haver d'actuar ràpidament per a evitar una catàstrofe major

Actualitzada 27/03/2021 a les 13:48

Una dels principals advertiments que es poden llegir en les gasolineres és que a l'hora de repostar no s'ha de fer-ho amb el motor o les llums enceses, però tampoc mentre s'usa el mòbil. Fer-ho pot suposar un perill pel risc de ingnició prop de vapors inflamables.Encara que la possibilitat és tan baixa que molts creïn que es tracta d'un mite el risc és real, i prova d'això és el que li va ocórrer a un conductor mexicà que no va fer cas a la recomanació i va usar el seu mòbil quan repostava.Tal com recull el diari mexicà L'Universal, es tractava d'una camioneta pertanyent al govern de l'estat de Guanajuato. El conductor es va disposar a repostar en una estació de servei de la localitat de Celaya.El foc es va declarar gairebé sense que el conductor tingués temps de reaccionar, encara que va poder allunyar-se de les flames. En canvi, el vehicle va quedar realment danyat pel foc.Els bombers de Celaya van haver d'acudir a sufocar les flames del vehicle i evitar que l'incendi pogués propagar-se a la gasolinera i provocar una catàstrofe més severa.Després de l'incident, que va ser captat per la càmera de vigilància de la gasolinera i posteriorment va ser difós per les xarxes socials, els bombers van reiterar la importància de no usar dispositius mòbils en gasolineres. Podeu veure el vídeo aquí