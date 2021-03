Mor de càncer després que la seva operació es cancel·lés per la pandèmia

El coronavirus ha provocat al Regne Unit que 12.750 pacients no fossin operats entre març i juny de 2020

Actualitzada 27/03/2021 a les 19:55

Un home malalt de càncer al qual l'operació que podria salvar-li la vida li va ser suspesa a causa de la pandèmia del coronavirus, ha mort al Regne Unit, recull la BBC.Adrian Rogers, de Nottinghamshire, havia de sotmetre's a una cirurgia per càncer d'intestí a l'abril de l'any passat, però el procediment va ser cancel·lat perquè els metges van considerar que era massa arriscat per a ell compartir una sala de vigilància intensiva amb pacients de Covid.Després del retard, la condició del pacient, de 46 anys d'edat, es va tornar inoperable i va morir el mes de febrer passat. Rogers, natural de la localitat de Retford, havia estat diagnosticat amb càncer d'intestí en etapa quatre al juliol de 2018.Després de 52 cicles de quimioteràpia, li van dir que el càncer s'havia tornat operable i va ser inscrit per a cirurgia a la Manchester Royal Infirmary. Però després de la cancel·lació, en el seu organisme van créixer altres 20 tumors i se'l va informar que la cirurgia ja no era una opció.Va reprendre la quimioteràpia i la seva família va llançar una campanya de recollida de fons que va recaptar milers de lliures per a donar-li accés al medicament Avastin, que no està subvencionat pel sistema públic de salut del Regne Unit.Però a principis d'enguany va sofrir una insuficiència hepàtica i va morir el passat 27 de febrer.La seva esposa, Amanda Rogers, va dir que no podia evitar pensar en el diferents que podrien haver estat les coses si la cirurgia s'hagués dut a terme. «No estaríem on estem ara si s'hagués operat. Sé que la gent diu que no pensis 'què passaria si' però no puc evitar-ho», va dir la dona.«Adrian mai va perdre l'esperança. Sempre estava pensant en el nostre futur junts», va afegir.Segons dades de l'organització Cancer Research UK, la pandèmia ha causat una interrupció «enorme» en els serveis de càncer al Regne Unit, amb 12.750 pacients menys sotmesos a cirurgia entre març i juny de 2020.Un grup de 47 organitzacions benèfiques contra el càncer també ha dit que sense una acció urgent, la taxa de mortalitat per càncer al Regne Unit augmentarà per primera vegada en dècades.