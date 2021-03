La venjança perfecta d'un home contra una clienta impacient a la cua d'un McAuto

La conductora del cotxe que tenia darrere «contínuament em xiulava i em tornava boig » el post que s'ha fet viral a Twitter

Actualitzada 27/03/2021 a les 20:38

Una història publicada en Facebook s'ha fet viral. El motiu? Que és la perfecta venjança contra una clienta impacient en un McAuto, el servei de recollida de menjar de la cadena MacDonald's.Tal com recull el Mirror, el protagonista va explicar que mentre feia la seva comanda en la primera finestreta, la conductora del cotxe que tenia darrere «contínuament em xiulava i em tornava boig perquè m'estava retardant massa».Mentre conduïa cap a la segona finestreta per a pagar, el protagonista de la història es va assegurar que la dona de darrere tingués temps suficient per a fer la seva comanda abans de dir-li al caixer que volia pagar els menjars de tots dos, la qual cosa al principi semblava ser un acte de bondat i amabilitat.Després de pagar pel seu menjar i la de la dona de darrere, va seguir endavant, mirant com la dona de darrere arribava a la finestra del caixer i li deien que la seva comanda havia estat pagat per l'home al qual hi havia atosigado enfadada minuts abans.«Vaig continuar fins a la següent finestreta i ella va treure el cap per la finestra mirant-me com una boja perquè el caixer li havia dit que jo li vaig pagar el menjar. Es va sentir molt avergonyida i va evitar el meu contacte visual a través del mirall retrovisor», va revelar el narrador.«Quan vaig arribar a l'última finestra per a recollir el meu menjar, li vaig mostrar a l'empleada els dos tiquets i també em vaig emportar el menjar d'ella. Ho vaig pagar, és meu! Va haver de donar la volta i esperar encara més. Aprendrà avui!», conclou el relat.Compartida en Twitter, la història té més de 10.000 retuits, més de 35.000 'm'agrada' i més de 600 comentaris.