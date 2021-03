Des de falses cites mèdiques a l'abús dels justificants laborals i fins i tot arribar a federar-se

Justificants laborals

Cites mèdiques

Estudiants: DNI per a marxar, carnet universitari per a tornar

Federar-se per a burlar els controls

Avançar la data de sortida o retardar la volta

Per «força major»

La restricció de la mobilitat entre comunitats i províncies per a contenir els contagis de coronavirus està traient a relluir els ardits ocupats per nombroses persones per a burlar els tancaments i poder desplaçar-se a altres regions.Les mesures, recollides en el decret d'estat d'alarma, contemplen una sèrie d'excepcions a les quals molts s'han aferrat per a poder esquivar la multa pertinent per viatjar quan no deuen. Entre elles, figuren les raons sanitàries, laborals, educatives, per retorn a la residència habitual, cuidat de majors o altres situacions «de necessitat» o «de força major».Casos que han de demostrar estar «adequadament justificats», i als quals molts han apel·lat (a vegades aportant justificants falsos, manipulats o de persones alienes) per a una escapada de cap de setmana, una visita a un amic o familiar o altres raons que, encara que siguin les veritables, no figuren en aquestes prerrogatives.Potser la més usada és la causa laboral. Hi ha moltes empreses que emeten justificants diaris o setmanals, de manera general, perquè els seus treballadors els usin en cas de necessitar-ho per viatges de treball. No obstant això, són nombroses les ocasions en les quals algunes persones es valen d'aquests justificants (que realment no necessiten) per a poder desplaçar-se entre territoris confinats.Una altra 'picardia' detectada amb freqüència per a burlar els controls és la justificació mèdica o sanitària. Consultes mèdiques de diferents comunitats autònomes ja han denunciat un fenomen que els està causant una sensació de falsa saturació. I és que hi ha persones que, perquè els permetin viatjar, sol·liciten una cita mèdica a la regió de destinació a la qual pretenen arribar; però després no acudeixen, sinó que simplement usen el motiu per a presentar-lo en els controls.A les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla -on la incidència es manté disparada des de fa setmanes-, aquest estratagema ha estat molt usada pels seus ciutadans per a viatjar a la península. El mateix president de Ceuta, Juan Vivas, va alertar de la quantitat d'intents d'embarcament que han hagut de ser rebutjats des de principis d'any, assenyalant que la meitat al·leguen fer-ho «per a tornar al domicili familiar» i un 25% presenta cites mèdiques inventades.Esment a part mereix el cas dels estudiants universitaris que tanta polèmica han suscitat des del principi de la pandèmia. De fet, al principi se'ls anava a prohibir desplaçar-se i tornar al domicili familiar per Setmana Santa, una mesura que al final va ser revocada. Encara no s'ha aconseguit trobar la millor solució per a la situació dels i les estudiants que, en la gran majoria dels casos, estudien en una capital de província, però mantenen la seva residència habitual en el domicili familiar.Molts opten per la responsabilitat i decideixen ajornar els viatges a la seva localitat d'origen si així ho demanden les autoritats sanitàries. Uns altres, no obstant això, acudeixen al padró i a l'adreça que figura en el seu DNI perquè no els posin problemes a l'hora de tornar a casa. En tornar, pel contrari, sí que mostren qualsevol paper que demostri que estan viatjant per motius educatius, és a dir, que tornen a la ciutat en la qual es troba la universitat on estudien.L'últim truc detectat fa poc més d'un mes és el de federar-se com a muntanyenc per a saltar-se els confinaments. Diverses federacions ja han alertat d'un 'boom' de les sol·licituds de llicències esportives; perquè és un dels supòsits sota els quals es permet el desplaçament entre comunitats.«Vaig rebre 70 crides de gent oferint-me el doble del que val una llicència perquè tenien un menjar familiar», va reconèixer a 'La Voz de Asturias' el president del grup de muntanya Llazarandin, Fabián de la Guerra.En general, Sanitat i les comunitats autònomes endureixen les mesures i les restriccions a la mobilitat en aquelles dates susceptibles d'experimentar un major nombre de desplaçaments o reunions familiars i d'amics (festius, ponts, vacances, etc.).Però hi ha persones que, una vegada anunciat el període en el qual la seva comunitat o localitat romandrà tancada perimetralment, organitzen el seu viatge de manera que marxin abans de la instal·lació de controls i tornin després d'haver-se aixecat el tancament. És potser una de les més usuals, o almenys les que més es poden observar en les carreteres, que solen estar repletes i sofrir grans embussos en els dies previs a un pont.Altres persones menys agudes s'han agarrat a les últimes excepcions (per raons de força major o necessitat) per a inventar-se excuses, si més no, memorables. A Múrcia, per exemple, un home va ser multat després de saltar-se el tancament perimetral al·legant que buscava satisfer la necessitat bàsica de practicar sexe amb la seva parella, a la ciutat d'Alacant.En ser detingut en l'accés sud a la ciutat d'Alacant per la policia local, el passatger va arribar fins i tot a mostrar una retallada del periòdic en el qual s'apuntava com a excepció «les necessitats bàsiques de l'ésser humà», entre les quals l'home va assenyalar la necessitat de mantenir relacions sexuals amb la seva parella, a la qual feia més d'un mes que no veia. «És una necessitat bàsica, com el menjar», va assegurar abans de ser multat i obligat a tornar a Múrcia.Després estan els que aposten per l'aleatorietat de la sort i decideixen desplaçar-se amb l'esperança de no ser parats. Aquest mateix divendres, una madrilenya de 78 anys era denunciada per la policia local d'Alacant en descobrir que s'havia saltat el tancament perimetral de la Comunitat Valenciana per a passar uns dies en la seva segona residència, situada a la platja de Sant Joan.