La impressionant foto de la Via Làctia que ha costat 12 anys fer

La imatge, presa per un fotògraf finlandès, captura al voltant de 20 milions d'estrelles

Actualitzada 27/03/2021 a les 20:14

J-P Metsavainio és un fotògraf finlandès aficionat a l'astronomia que acaba de publicar el treball de 12 anys: una detalladíssima imatge de la Via Làctia de gairebé dos gigapíxeles que ha captat des de l'observatori de la seva casa.Tal com recull Business Insider, Metsavainio va començar a prendre instantànies de la Via Làctia des del seu observatori en la localitat de Oulu en 2009. A principis d'aquest mes, va compartir una imatge en mosaic de la galàxia que s'estén des de Taure, una constel·lació a uns 2.200 anys llum de la Terra, fins a Cigne, una altra constel·lació a uns 6.100 anys llum de distància.El mosaic captura al voltant de 20 milions d'estrelles en total (s'estima que tota la Via Làctia té centenars de milers de milions d'estrelles). També presenta objectes que són difícils de captar amb la cambra, com les restes de tres supernoves.«Quan treballes amb el mateix projecte durant gairebé 12 anys, és fàcil pensar que no pot haver-hi moltes sorpreses», va dir Metsavainio a Business Insider. Però captar els enderrocs fantasmals en la cambra, va explicar, va ser un dels fets més inesperats del seu projecte de la Via Làctia.Metsavainio viu a unes 90 milles del Cercle Polar Àrtic i té un observatori privat a casa. Durant sis mesos a l'any, el cel buidat sobre la seva casa és ideal per a observar les estrelles. Aprofita el període hivernal per a observar objectes a través del telescopi i prendre fotografies d'ells. «Treballo totes les nits buidades», va dir.Metsavainio sovint es queda despert fins a tarda, fotografiant en silenci, va dir. En una nit determinada, va agregar, pot observar un objecte durant quatre a set hores, depenent de la seva altura en el cel. Prefereix prendre fotografies manualment amb un teleobjectiu de gran obertura. «Sóc un perfeccionista respecte al meu treball. No vull perdre'm ni un sol moment clar valuós a causa d'una petita falla del programari», revela.En total, va passar 1250 hores recol·lectant imatges per al seu mosaic de la Via Làctia. Va unir les imatges individuals en Photoshop, usant estrelles com a guia per a fer coincidir les preses. El seu mosaic usa codificació de colors per a representar elements ionitzats que romanen en la galàxia: vermell per a sofre, verd per a hidrogen i blau per a oxigen.La imatge final mostra diverses nebuloses, núvols de pols i gas en les quals es formen noves estrelles, en diferents constel·lacions. Entre ells s'inclouen la Nebulosa de Califòrnia en la constel·lació de Perseo, que es troba a uns 1.000 anys llum de la Terra, així com la Nebulosa de la Cova en la constel·lació de Cefeo, a uns 2.400 anys llum de distància.El mosaic també mostra el primer forat negre mai descobert, Cygnus X-1. Però Metsavainio va dir que els romanents de la supernova eren els seus elements «absolutament favorits» del projecte. Els va dir els seus «tres mosqueters».La imatge completa es pot veure en el blog de Metsavainio. Té unes dimensions de 7.000 x 1.300 píxels i un pes de més d'11 megues.