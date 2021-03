L'experiment de Països Baixos amb un viatge a Grècia per a provar si les vacances són segures en pandèmia

Una agència de viatges, avalada pel Govern del país, selecciona 187 persones i li regala 8 dies de vacances amb tot inclòs

Actualitzada 27/03/2021 a les 19:25

L'extensió dels contagis per les noves variants del coronavirus a Europa ha fet que molts països restringeixin la mobilitat de cara a les vacances de Setmana Santa i comencin a pensar ja en l'estiu. Als Països Baixos, una agència de viatges ha posat en marxa un experiment, recolzat pel govern holandès, per a veure com fer compatible el turisme cap a altres destinacions amb la pandèmia.Per a això, l'agència de viatges Sunweb ha posat en marxa un procés de selecció en el qual 187 persones amb edats compreses entre els 18 i els 70 anys viatjaran a Grècia, on romandran durant 8 dies a l'illa de Rodas amb un paquet vacacional de 'tot inclòs' per 399 euros, informa la BBC.No obstant això, el viatge inclou una sèrie de condicions: els turistes seleccionats no podran sortir en cap concepte del resort en el qual es trobin i al seu retorn a casa hauran de guardar una quarantena de 10 dies.Així mateix, els passatgers seleccionats hauran de sotmetre's a una prova de coronavirus abans i després del viatge, que costejarà l'agència Sunweb.Unes 25.000 persones han presentat ja la seva sol·licitud per a optar a aquest experiment, que tindrà lloc a mitjan abril, si bé els bitllets es donaran basant-se en els criteris establerts pel govern holandès.D'aquesta manera, els sol·licitants seran seleccionats per grups d'edat i s'exclouran a aquells que presentin un quadre de salut d'alt risc. Una vegada passats aquests filtres, la selecció final es realitzarà per ordre de registre.Aquesta iniciativa arriba en un moment en el qual la pandèmia ha tornat a repuntar als Països Baixos, que acumula més de 1,2 milions de contagis i 16.500 morts, segons el balanç de la Universitat Johns Hopkins dels EUA.Actualment, com a requisit per a entrar a territori neerlandès, es necessita mostrar una PCR negativa i un test ràpid abans de pujar-se a l'avió, així com sotmetre's a una quarantena de 10 dies en aterrar, però sempre sota la recomanació «urgent» de solo fer viatges estrictament necessaris.