Gairebé 3.000 estudiants catalans s'examinen per aconseguir una plaça al sector sanitari

Hi ha 1.714 aspirants a medicina i 418 a infermeria, la resta fan farmàcia, psicologia, biologia, física o química

Actualitzada 27/03/2021 a les 18:39

Uns 2.942 estudiants catalans han fet aquest dissabte les proves per aconseguir una plaça en formació sanitària especialitzada en medicina, farmàcia, infermeria, psicologia, química, biologia i física. A Catalunya s'han repartit en 81 meses d'examen, 69 d'elles a Barcelona i 12 a Girona. Aquest any el ministeri de Sanitat ofereix 10.249 places a tot l'Estat, un 5,9% més que el 2020, i s'hi presenten 29.251 aspirants que s'han examinat en 28 municipis. A Catalunya hi ha 1.843 aspirants a medicina, 418 a infermeria, 73 a biologia, 101 a farmàcia, 490 a psicologia, 9 a química i 8 a física. Tot i que en principi s'havia d'entrar de forma escalonada, a alguns centres, com la Facultat d'Economia i Empresa, els estudiants han entrat tots alhora.