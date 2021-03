Espanya exigirà PCR a francesos que entrin via terrestre a partir del dimarts

Aquesta mesura no s'aplicarà a camioners, residents en zones fronteres, treballadors transfronterers i nens menors de 6 anys

Actualitzada 27/03/2021 a les 10:13

Les persones procedents de zones de risc de França que arribin a Espanya via terrestre hauran de disposar d'una PCR o una altra prova diagnòstica per a coronavirus, amb resultat negatiu i realitzada en les setanta-dues hores prèvies a l'entrada, com ja s'exigeix als que arriben amb vaixell o avió.Queden exclosos de l'obligació de presentar aquesta prova els menors de sis anys, els camioners en l'exercici de la seva activitat professional, els treballadors transfronterers i els residents en zones frontereres, en un radi de 30 quilòmetres al voltant del seu lloc de residència.Així es recull en una ordre del Ministeri de Sanitat, que publica aquest dissabte el Boletín Oficial del Estado (BOE), que qualifica la mesura de «urgent i necessària» davant la situació epidemiològica.A més, justifica que és «proporcional», quant a que és «plenament adequada per a aconseguir la finalitat perseguida, que és precisament evitar la transmissió del coronavirus i les seves aquestes variants al nostre país».Aquesta nova exigència arriba enmig de la polèmica per les festes il·legals i el denominat «turisme de borratxera», que té el focus posat en els turistes francesos ja que, segons fonts policials, els joves d'aquesta nacionalitat són els estrangers que participen en major mesura en festes il·legals.La mesura entrarà en vigor als tres dies de la seva publicació en el BOE i es mantindrà fins al Govern declari la finalització de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.