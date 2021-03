Els test ràpids «només» capturen el 72% dels casos simptomàtics i el 58% d'asimptomàtics

Segons una investigació, la precisió d'aquests test va millorar quan es van realitzar en la primera setmana després de l'aparició de símptomes.

Una revisió dels estudis publicats fins ara sobre test ràpids de detecció del coronavirus ha trobat que aquest tipus d'hisops van ser capaços de detectar de mitjana 'només' un 72% dels casos simptomàtics i el 58% dels asimptomàtics.Segons aquesta recerca, publicada en la Cochrane Database of Systematic Reviews Review, la precisió d'aquests test va millorar quan es van realitzar en la primera setmana després de l'aparició de símptomes.Els investigadors van repassar un total de 64 estudis amb 24.087 mostres preses en nas o gola, en les quals es va confirmar presència del virus en 7.415 i es van analitzar 16 tipus de test d'antígens diferents i cinc moleculars, en la seva majoria a Europa i els EUA.No obstant això, la seva eficàcia a l'hora de descartar una infecció és major. En casos de persones que no tenien Covid, els test d'antígens van descartar la infecció correctament en el 99,5% dels casos presumptament simptomàtics i en un 98,9% en asimptomàtics.De les diferents marques de test que analitza aquest estudi, només tres van complir els estàndards de l'OMS a un nivell acceptable per a confirmar i descartar els casos simptomàtics de Covid.La recerca retreu als test moleculars que en el 69% dels estudis les proves es van realitzar en laboratori i valora el major rigor de la recerca en el cas dels antígens.Hi ha antígens veritablement precisosAlguns test d'antígens es van demostrar prou precisos com per a substituir a les PCR en casos simptomàtics i s'han demostrat especialment útils quan fa falta prendre decisions ràpides o en cas de falta de PCR.Atès que els antígens són més accessibles i donen resultats més ràpids que les PCR, teòricament el seu ús ha d'incrementar la detecció i accelerar l'aïllament i el traçat de contacte, reduint així l'expansió de la malaltia i la càrrega en els laboratoris.No obstant això, els investigadors recorden que la baixa i variada sensibilitat i la falta d'evidència que els negatius no tinguin la infecció o l'acabin patint no permet descartar que estiguin lliures de risc.