El sector turístic europeu avisa que moltes empreses «no sobreviuran» fins l'estiu i demana mantenir les ajudes el 2022

El passaport sanitari, un «primer pas» per a la recuperació

«Òbviament, l'esperança és que puguem reprendre l'activitat al juny i juliol, però el problema és que no tenim liquiditat. Les empreses tenen una crisi de caixa i això fa més difícil recomençar al juny», lamenta Eric Drésin, secretari general de l'associació europea d'agències de viatges i operadors turístics ECTAA.A més, Drésin afegeix que, en el cas de les agències de viatges i operadors turístics, molts clients afectats per les cancel·lacions durant la primavera passada encara tenen vals. Això farà que amb la represa de la mobilitat els consumidors utilitzin els vals, cosa que tindrà un impacte en la facturació de les companyies.Davant una Setmana Santa que tant hotelers com agències de viatges veuen amb «pessimisme», especialment perquè una setmana abans la majoria de països europeus han endurit les restriccions per l'augment de contagis de covid-19, la directora general d'Hotrec, associació que també representa sectors com el de la restauració, demana als estats que mantinguin el suport econòmic el 2022 perquè la recuperació serà «llarga».«Està havent un gran suport de la majoria d'estats per mantenir l'ocupació, però el suport financer és molt important i també ho és que es mantingui fins a finals d'any i més enllà perquè les dificultats vindran quan tot es comenci a reobrir», remarca Audren.Al seu torn, Drésin assenyala que, malgrat que alguns estats han donat més ajudes a les empreses que d'altres, «totes les companyies en tots els països tenen la mateixa situació». «Totes les empreses han perdut entre el 80% i el 90% de la facturació. Algunes han rebut ajudes, però només per sobreviure», diu. Per contra, Audren considera que la situació de les empreses del sector serà «molt diversa» entre estats.Segons els càlculs de l'ECTAA, com a mínim un 30% de les agències de viatges europees no tornaran a obrir. «En alguns països podria arribar a ser el 50%», diu Drésin, que considera encara «difícil» saber quantes companyies hauran de tancar. A més, creu que algunes reprendran l'activitat a l'estiu, però hauran de tancar a finals d'any perquè «el mercat canviarà molt dramàticament i veuran que no hi poden continuar».«El que veurem és que hi haurà un canvi en la propietat, una distribució dels actors i de la seva posició en el mercat», diu el secretari general de l'ECTAA, que preveu fusions i absorcions d'empreses en els pròxims mesos i augura «problemes» per a les que no han apostat prou per la digitalització. De la mateixa manera, preveu dificultats per a les agències especialitzades en viatges de feina, que creu que no es reprendran fins l'any que ve.Amb la Setmana Santa donada ja per perduda, hotelers i agències de viatges se centren ja en la temporada d'estiu, amb la qual confien poder començar un «camí més positiu» per al sector turístic. Per reprendre la mobilitat a partir del juny, tant l'ECTAA com Hotrec s'aferren al passaport sanitari que es vol implementar a la Unió Europea com a «primer pas» cap a la recuperació.«És un pas important endavant», diu la directora d'Hotrec, que remarca que l'instrument també donarà «confiança» a la població per viatjar. «És una perspectiva més positiva que tornar a tancar fronteres», subratlla Audren. «Tothom l'hauria de veure com una via ràpida que et facilita viatjar si vols fer-ho, però no és l'única cosa en què s'ha de treballar», afegeix Drésin.En aquest sentit, tant Audren com Drésin apunten que únicament el passaport sanitari no reprendrà la mobilitat a l'estiu i que cal coordinar les mesures en tots els estats, cosa que el sector ha reclamat insistentment durant la pandèmia sense massa èxit. Per exemple, demanen als estats abaratir el preu de les proves PCR per a les persones que no s'hagin vacunat ni hagin passat el virus, evitar les quarantenes i «no canviar les normes immediatament».Sobre possibles acords bilaterals d'estats de la Unió Europea amb tercers països, com Espanya amb el Regne Unit, tant Hotrec com l'ECTAA aposten per pactes a nivell europeu i no individuals, però, com puntualitza Auden, entenen que «el turisme és econòmicament molt important per a alguns països».