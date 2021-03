El Regne Unit planeja una dosi de reforç per a noves variants al setembre

Amb aquesta mesura el govern britànic pretendrà evitar l'amenaça de noves variants

El Regne Unit treballa amb el pla de començar a oferir a partir de setembre una tercera dosi de la vacuna contra la covid-19 que reforci la immunitat si per a llavors s'han estès noves variants del coronavirus, va avançar el secretari d'Estat de Vacunació, Nadhim Zahawi.En una entrevista publicada aquest dissabte pel diari «The Telegraph», Zahawi va detallar que els majors de 70 anys i el personal sanitari de primera línia tindran prioritat per a aquesta injecció addicional.«La data més probable és setembre», va indicar Zahawi, encarregat de supervisar un programa de vacunació que ja ha administrat almenys una primera dosi de la vacuna a més de 29 milions de persones.Al Regne Unit s'han utilitzat fins ara els preparats de AstraZeneca i Pfizer, però el secretari d'Estat assegura que de cara a la tardor espera comptar amb fins a vuit productes aprovats.El Govern britànic ja ha mantingut contactes amb aquestes dues farmacèutiques, així com amb Moderna, la vacuna de la qual s'espera que estigui disponible el mes pròxim, sobre la distribució d'una tercera dosi de reforç.«De qualsevol manera que es comporti el virus, estarem preparats», va assegurar Zahawi.Anglaterra començarà el dilluns una lenta desescalada de les restriccions que va decretar el Govern a principis de gener per a frenar una ona de contagis que en el seu màxim pic va arribar a provocar més de 1.800 morts diaris.En els últims set dies, la mitjana de morts per coronavirus ha estat de 70 i el nombre de pacients ingressats ha descendit fins menys de 5.000, lluny dels gairebé 40.000 que es van aconseguir al gener.A partir d'aquesta setmana, es permetran les reunions socials en l'exterior de fins a sis persones, pertanyents a dos domicilis, i reobriran les instal·lacions esportives a l'aire lliure.Es mantindran no obstant això tancats els comerços no essencials, que reobriran el 12 d'abril -bars i restaurants podran servir en terrasses a partir d'aquesta data- i tampoc es permeten els desplaçaments nacionals o internacionals per motius d'oci.El Govern ha avançat que permetrà a les botigues obrir fins a les deu de la nit quan puguin reprendre la seva activitat, tres hores més respecte a l'horari de tancament abans de la pandèmia.