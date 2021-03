El Consell d'Europa inclou a Cuixart entre casos de represàlia de drets

La relatora general de Drets Humans del Consell d'Europa, Alexandra Louis, ha elaborat un informe on apareix el president d'Òmnium

El Consell d'Europa considera la situació de l'empresonament del president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, com un dels casos de «represàlia» i «intimidació» contra els defensors dels drets humans detectats als països que formen part d'aquesta organització europea.La relatora general de Drets Humans del Consell d'Europa, Alexandra Louis, ha elaborat un informe amb exemples de defensors dels drets humans que sofreixen aquestes «represàlies i intimidacions» i en el qual s'inclou a Cuixart.En concret, l'informe, fet públic per Òmnium, apunta cap a «la situació i les condicions d'empresonament» del líder independentista català i recorda que va ser detingut en relació amb els esdeveniments que van seguir al referèndum del 1-O, que va entrar a la presó preventiva a l'octubre de 2017 i que al setembre de 2019 el Tribunal Suprem el va condemnar per sedició a nou anys de presó.Segons la relatora, les condicions de detenció de Cuixart, al qual considera un defensor dels drets humans, «han empitjorat a causa de la covid-19» i es troba en situació d'aïllament en la seva cel·la durant 23 hores al dia.Louis, que destaca que Òmnium Cultural és una associació que promou els drets civils i culturals a Catalunya, inclou a Cuixart en una llista de casos d'altres defensors dels drets humans empresonats en països com Rússia i Turquia.El Consell d'Europa, amb seu a Estrasburg (França), és una organització internacional que té com a objectiu la defensa dels drets humans. Formen part d'ella 47 estats, entre ells els 27 membres de la Unió Europa.