Desenvolupen una metodologia per a la detecció ràpida de variants de la covid

Investigadors de la Universitat d'Extremadura creen un nou test que ajudarà a detectarles variants

Actualitzada 27/03/2021 a les 13:03

Investigadors de la Universitat d'Extremadura (UEx) han desenvolupat una metodologia per a la detecció ràpida de variants del SARS-CoV2, que s'incorporarà en un test que produirà i comercialitzar l'empresa BIOMEDAL SL.Ho farà a través d'un contracte de llicència de tecnologia signat amb la Universitat d'Extremadura, segons ha informat la institució acadèmica, que ha explicat que durant la pandèmia s'han descrit nombroses variants del SARS-CoV-2 que mostren diferències genètiques amb la seqüència original del virus.El seguiment d'aquestes variants, qualificades com d'interès per les autoritats sanitàries, és important en la població a l'efecte de la presa de decisions efectives en Salut Pública, ja que aquestes variants són susceptibles de major transmissibilitat o gravetat «i poden presentar una fuita a la resposta immune després de la infecció natural o generada per vacunes».Davant això, els investigadors del Grup de Recerca Configuració de Sistemes Moleculars i Cel·lulars de la UEx -COSMYC- han desenvolupat la metodologia per a determinar les variants d'interès del SARS-CoV-2, que s'incorporarà en un test que produirà i comercialitzar l'empresa BIOMEDAL SL.Les variants britànica, sud-africana i brasilera, degut principalment a les mutacions N501Y i E484K, són, ara com ara, les d'interès per a la Salut Pública.«Nosaltres proposem un mètode basat en PCR que ofereix nombrosos avantatges enfront de la seqüenciació genètica que és més lenta i costosa”, subratlla l'investigador i promotor d'aquest projecte, José María Carvajal.La tècnica que han ideat els investigadors de la UEx permet l'ús d'equipament comú en laboratoris i hospitals, és «ràpida» ja que els resultats s'obtenen en tan sols una hora, i «molt versàtil», perquè pot incorporar la identificació de noves variants d'interès que sorgeixin.El mètode també és aplicable a aigües residuals i de fet, gràcies al grup d'I+D+i del consorci PROMEDIO de la Diputació de Badajoz, que ha cedit les mostres, els investigadors han provat l'eficàcia del mètode per a detectar les mutacions en aigües residuals.Aquesta metodologia permetrà realitzar garbellats poblacionals més amplis i els seus resultats donaran suport a les decisions de Salut Pública pertinents en funció de les variants predominants i les seves característiques, destaca la UEx.