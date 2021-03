Cau a Toledo una xarxa dedicada a la venda de cadells de gos malalts

La Guàrdia Civil ha detingut a Toledo a cinc persones i investigat a altres tres

La Guàrdia Civil ha detingut a Toledo a cinc persones i investigat a altres tres per la venda de cadells de gos amb malalties com el parvovirus (virus que afecta els cànids joves a partir de les sis setmanes en perdre la immunitat materna, per la qual cosa un número elevat d'aquests animals moria als pocs dies.Als detinguts se li imputen els delictes de maltractament animal, falsedat documental, estafa i pertinença a organització criminal.Segons informa aquest dissabte la Guàrdia Civil, en el marc d'aquesta operació, anomenada Mascotashop, s'han realitzat registres en tres botigues d'animals i una clínica veterinària en les localitats de Seseña i Casarrubios de la Muntanya.La Guàrdia Civil ha recollit fins a 35 denúncies en relació amb aquests fets, ja que existien diversos grups i plataformes en xarxes socials, en els quals s'han comptabilitzat gairebé 500 afectats.Les primeres denúncies van arribar a la fi de 2019, on es posava de manifest l'existència de diversos comerços especialitzats en la venda de cadells de gos, molts d'ells malalts per parvovirus.Després d'això, el Servei de Protecció de la Naturalesa (Seprona) de la Guàrdia Civil d'Illescas va començar una recerca, en la qual van comprovar que l'organització es dedicava a la compra i venda de cadells, molts dels quals adquirien en altres països.Els gossos nounats venien amb l'edat falsificada d'origen i eren més joves que l'indicat en el passaport, pel fet que, segons la normativa europea, no poden viatjar amb menys de tres mesos des del seu naixement.El parvovirus afecta principalment a cadells de gos de poca edat perquè necessiten en les seves primeres setmanes de vida la llet materna, que els serveix com a immunitat i anticossos enfront d'aquesta mena de virus, però en arribar a les botigues amb tan curta edat, molts d'aquests animals no tenien la capacitat de defensa obtinguda amb la lactància materna, per la qual cosa molts emmalaltien i ja no eren eficaces les vacunes subministrades amb posterioritat.