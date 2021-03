CaixaBank retira el logo de Bankia d'edificis emblemàtics com les Torre Kio de Madrid

Els treballs de substitució de la marca s'inicien en el primer cap de setmana d'existència de la nova entitat

CaixaBank ha començat a retirar aquest cap de setmana els logotips de Bankia dels grans edificis corporatius de l'entitat arran de l'absorció, formalitzada completament aquest divendres. A Madrid, els operaris han retirat el logotip de Bankia de l'emblemàtic edifici de les Torres Kio, on hi havia la seu operativa de l'entitat. També hi ha canvis en l'edifici de la seu social de Bankia, a València. En una roda de premsa divendres, el conseller delegat de l'entitat, Gonzalo Gortázar, va explicar que la unificació de la marca dels edificis corporatius finalitzarà abans de l'estiu, tot i que ara ja es facin els canvis en les seus més importants perquè ja comptin amb el logotip de l'estrella.