Bill Gates assenyala la data en la qual tornarem a la normalitat després del coronavirus

El cofundador de Microsoft vaticina el final de la pandèmia a les portes d'una quarta ona

Actualitzada 27/03/2021 a les 11:56

Les prediccions de Bill Gates, el magnat cofundador de Microsoft, entorn de la pandèmia del coronavirus, són sempre unes de les més escoltades. L'última d'elles concerneix la volta a la normalitat, un assumpte molt recurrrente sobre el qual ja s'ha pronunciat en més d'una ocasió, i que ara torna a cobrar interès quan la quarta ona amenaça a països com Espanya, on la incidència ha tornat a créixer a les portes de la Setmana Santa.En una entrevista per al periòdic polonès Gazeta Wyborcza i la cadena de televisió TVN24, Gates ha suggerit que gràcies a les vacunes contra la Covid, el món hauria de tornar a la normalitat per a finals de 2022.El filantrop estatunidenc ha definit la pandèmia del coronavirus com «una tragèdia increïble» i ha agregat que l'única bona notícia ha estat l'accés a les vacunes.D'aquesta manera, segons Gates, «per a finals de 2022 bàsicament hauríem d'haver tornat per complet a la normalitat», ha assegurat.El vaticini de Gates s'assembla al que va oferir fa escasses setmanes la seva dona, Melinda Gates, qui en una entrevista per a la cadena CNBC apuntava que la immunitat col·lectiva total «serà en algun moment de 2022».Per al cofundador de Microsoft, la recepció de les vacunes, especialment als països en desenvolupament, serà l'«única manera de posar fi a la pandèmia».Segons informa Reuters, el multimilionari ha compromès 1.750 milions de dòlars (uns 1.500 milions d'euros) a través de la Fundació Bill i Melinda Gates en suport a alguns fabricants de vacunes, diagnòstics i tractaments potencials per a donar resposta a aquesta pandèmia global.