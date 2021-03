Una app oficial permet mesurar el temps que s'ha usat la mascareta

L'ha desenvolupat el Ministeri de Consum i avisa quan es compleix el temps d'eficàcia de cada mascareta

Actualitzada 26/03/2021 a les 17:21

El Ministeri de Consum ha llançat una aplicació mòbil ( mascarillainteligente.consumo.gob.es ) que controla el temps que s'ha usat una mascareta d'un sol ús, una cosa que a vegades els costa recordar als consumidors, o quantes vegades s'ha rentat, en el cas de les reutilitzables.'Mascarilla Inteligente' és el nom de l'app que permet a l'usuari seleccionar el tipus de màscara que utilitzarà -segons aquesta sigui higiènica, higiènica reutilitzable, quirúrgica o equips de protecció individual (EPI)-, registrar-la i cronometrar el temps d'ús o el nombre de rentades.L'aplicació avisarà quan s'hagin completat els cicles de vida útil d'aquests productes i, per tant, deixi d'estar garantida la seva eficàcia.L'app permet conèixer quina informació ha de figurar en l'etiquetatge quan adquireix una nova màscara, segons el que es disposa en la normativa del mes de febrer, per la qual s'estableixen els requisits d'informació i comercialització de màscares higièniques. Des d'avui, aquesta normativa prohibeix comercialitzar mascaretes com a higièniques si no compleixen amb els nous requisits de fabricació i etiquetatge.Dins de l'app es poden consultar les recomanacions i consells d'higiene que l'usuari ha de seguir a l'hora de manipular una mascareta.