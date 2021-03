Un veí delata a una madrilenya que ha estat multada per anar a la segona residència a Alacant

La policia local la va denunciar per saltar-se el tancament perimetral del País Valencià per passar-hi la Setmana Santa

Actualitzada 26/03/2021 a les 20:00

Una madrilenya de 78 anys ha estat denunciada per la policia local d'Alacant en descobrir que s'havia saltat el tancament perimetral decretat al País Valencià per a acudir a la seva segona residència a la platja de Sant Joan.Segons l'Ajuntament d'Alacant, aquesta dona va ser localitzada i identificada el dijous sobre les 17.30 hores després d'un avís rebut per part d'un veí, i ara s'enfronta a una sanció que pot comportar una multa de fins a 600 euros.La denunciada s'havia desplaçat amb motiu de la Setmana Santa al seu segon habitatge situat en l'avinguda de Santander.El regidor de Seguretat d'Alacant, José Ramón González, ha recordat la importància de «complir estrictament les normes en aquesta Setmana Santa per a frenar una possible quarta onada de la pandèmia».En un comunicat, ha afegit que hi haurà el «màxim control policial en aquestes festes per a protegir-nos de nous contagis i evitar que la incidència del virus torni a incrementar-se», per a això es vigilaran els incompliments del tancament perimetral, les reunions de més de quatre persones, les festes il·legals i els botellons i l'ús de mascaretes.