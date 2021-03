Tornen a la seva propietària una cartera perduda a Palència amb 1.345 euros

Un veí la va trobar al carrer i la va dur a la policia, que es va encarregar de localitzar de qui era

Agents de la Brigada de Policia Judicial, en col·laboració amb els canals de comunicació del delegat de Participació Ciutadana de la Policia Nacional, han localitzat i lliurat a la seva legítima propietària la cartera trobada en un carrer de Palència que contenia 1.345 euros.Després de tancar l'establiment hostaler on treballa, la dona va extraviar, el passat 11 de març, la cartera que contenia diners destinats a fer canvi de caixa i pagament de proveïdors, segons fonts policials.La cartera ha estat trobada per un ciutadà pels voltants de la plaça Isabel La Catòlica, i la va lliurar a la Comissaria de Policia Nacional de Palència. La cartera no contenia cap tipus de document identificatiu, encara que si una important quantitat de diners en efectiu, per la qual cosa s'han realitzat gestions per localitzar la persona propietària, a través dels canals de comunicació que el delegat de Participació Ciutadana té establerts en el marc del Programa Comerç Segur.A més, la col·laboració ciutadana ha estat un èxit, aconseguint donar amb una veïna d'aquesta ciutat que afirmava ser la propietària de la cartera. No obstant això, atès que la cartera no comptava amb cap element identificatiu, ha estat necessari realitzar diverses gestions per a poder confirmar que es tractés de la seva legítima propietària, com així s'ha pogut verificar sense cap gènere de dubtes.